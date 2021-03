Divertissement

On va pouvoir se maquiller comme un burrito



Image: Shutterstock

Une chaîne de fast-food spécialisée dans le tex-mex s'est associée à une marque de make-up pour créer une collection «hot»ement désirable.

Coucou les girls! Quoi de neuf dans la beauty sphère aujourd’hui? Eh bien une nouveauté qui va venir enrichir votre vanity. Chipotle, une chaîne de fast-food américaine spécialisée dans la cuisine tex-mex, vient de sortir sa palette de maquillage. Les couleurs des fards à paupières s’inspirent des ingrédients des burritos: haricots rouges, guacamole, laitue, riz blanc ou encore hot salsa.

La chaîne de fast-food s’est associée à la marque de make-up Elf Cosmetics pour réaliser cette palette pleine de poésie. Elle est disponible depuis ce mercredi 10 mars aux Etats-Unis.

Les cerveaux derrière cette collection ultra cute sont allés au bout de leur idée puisqu’ils ont créé un beauty blender (une éponge pour appliquer le maquillage) en forme d’avocat coupé en deux (au cas où on aurait pas bien compris le thème) ainsi qu’une trousse de maquillage en forme de paquet de chips. Ça vous fait marrer? Ne riez pas, ces deux produits sont déjà sold out. Mais rassurez-vous, il reste plein de palettes ainsi que des gloss «Make It Hot».

En plus, lucky you, si vous achetez une palette, vous recevrez un bon pour des frites et du guacamole dans un restaurant de votre choix de la chaîne. Si ça c'est pas génial!

