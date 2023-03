Vous voulez investir dans la pierre? Achetez le sac de Coperni! instagram coperni

Vous n'imaginez pas en quoi est fabriqué ce sac (ni son prix)

Ce n'est pas un simple caillou sculpté, c'est bien plus que ça!

Vous aviez des actions chez Credit Suisse et aujourd'hui, vous vous en mordez les doigts? Oubliez le boursicotage et investissez dans la pierre! Pas l'immobilier, cet accessoire signé Coperni en roche. Et pas un vulgaire caillou ramassé à Lutry Beach. Ce sac a été sculpté dans une météorite. Le site L'Officiel précise même qu'il s'agit d'une météorite venue «de l'espace», au cas où vous confondez avec les météorites venus des grottes de Lascaux.

Ce sac a un nom trop chou: le Mini Meteorite Swipe Bag. Par contre, son prix est beaucoup moins chou.

A votre avis, combien coûte cet objet de désir? 10 000 francs. 20 000 francs. 40 000 francs.

Sur le site de la marque française, il est précisé que:

Chaque pièce étant exclusivement fabriquée à la main, la forme peut varier légèrement par rapport à la photo. La météorite est recherchée individuellement pour chaque commande et peut provenir de différents endroits, en fonction de l'emplacement où la météorite est tombée sur Terre. La pierre rare est fabriquée à la main et incorporée dans le sac par l'usine italienne Semar.

Donc, en plus de payer une blinde, on n'est même pas sûr de recevoir ce qu'on a vu sur le catalogue. Et si vous vous posez la question: oui, cet accessoire de mode pèse aussi lourd qu'un capybara mort. Il vous faudra du courage pour vous promener avec un sac de 2 kilos sur l'épaule. Évitez de porter votre gourmette ce jour-là, histoire de vous alléger au maximum. La marque précise (sans ironie aucune) que le Meteorite Swipe Bag est non remboursable après son achat et les délais de livraison sont de six semaines. Cet objet de désir, que certains appelleront objet de collection, a été présenté au défilé automne-hiver 2023-24.

Coperni, c'est cette marque de luxe un peu expérimentale qui avait fait fureur en septembre 2022 en sprayant une robe sur le corps du top model Bella Hadid.

A l'heure où cet article est écrit, on a perdu la liaison avec le site officiel de la marque. Houston ne répond plus (lol). Peut-être que Coperni est submergée de précommandes. Si c'est le cas, les gens ont trop d'argent.

Le mannequin Bella Hadid se fait vaporiser une robe sur le corps

