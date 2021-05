Divertissement

Nicki Minaj pose en Crocs, ses fans cassent internet



La chanteuse a publié des photos sur Instagram avec des Crocs roses et tout le monde a voulu en acheter. Au point de faire planter le site de la marque.

On croyait ces chaussures en plastique avec des trous réservées au personnel soignant. On espérait en tout cas. Brûlons un cierge, des stars comme Nicki Minaj ont décidé que cet affreux sabot était cool.



Image: imgflip/watson

La chanteuse américaine a publié la semaine dernière des photos d'elle avec ces trucs en plastique roses. Résultat: raz-de-marée sur le site de Crocs. Au point de le faire se crasher. Comme la billetterie du Paléo. Boom.



Sauf que la remontada de la chaussure ne s'arrête pas là: durant le week-end, Nicki remet ça sur Instagram, cette fois en vidéo avec une chaussure bleue et une rose. Et alors qu'on n'est pas loin de l'indigestion de godasses moches, un autre post est balancé le mardi 18 mai avec des Crocs noires. P**** mais elle en a combien? Trop.



Le plus fabuleux dans cette histoire? Suite aux posts de la star, les ventes de Crocs ont explosé. Genre vraiment: +4900%. Certaines sont même en rupture de stock.

Avant Nicki Minaj, Justin Bieber avait lui aussi mis sa pierre à l'édifice du sabot moche. Les sabots issus de la collab' entre la marque et le Canadien s'étaient vendus comme des petits pains.

Sauf que lui, il avait été payé pour ça. Pour l'heure, on n'a pas entendu parler de contrat entre la chanteuse et la marque. Ce qui nous laisse penser qu'elle les porte pour le plaisir. LE PLAISIR.

Mais bon, on est peut-être juste has been (selon une étude réalisée à l'instant par moi-même, le simple fait d'utiliser les termes has been est has been). Moche is the new cool? On a bien fini par adopter les Birkenstocks. Après avoir clamé «jamais de la vie».

Je vous laisse, je vais vite vendre mon âme pour acheter des Crocs.

Et la version pour chiens (vous savez, ces petits êtres qui n'ont pas besoin de chaussures), on en pense quoi? 👇

