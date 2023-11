Chat alors! Il y avait plein de chats sur le tapis rouge du Met à New York.

Aucune représentante européenne ne figure dans le top 5. Cette année, plusieurs candidates ont fait réagir la Toile, notamment Marina Machete, qui fut la première femme transgenre à avoir remporté le titre de Miss Portugal en 2023, et la Népalaise Jane Dipika Garrett, qui est le premier mannequin grande taille à avoir participé à Miss Univers.

«Switzerlaaaaand. Cet ensemble rend hommage à la Garde suisse, les protecteurs du pape. L'uniforme de style Renaissance est décoré de pierres pour le rendre plus féminin et est accompagné d'une arme éblouissante.»

Elle a cependant fait sensation lors du défilé en costume national. Comme le légendait la voix off de Miss Univers:

Sheynnis Palacios a 23 ans. Elle est étudiante en communication et avait participé à Miss Teen Universe 2017 puis à Miss Monde 2021 où elle avait fini dans le top 40. Comme le spécifie Le Figaro, c’est la première fois que le pays d’Amérique centrale s’impose à Miss Univers.

Au départ, ce sont 84 candidates âgées de 18 à 30 ans qui étaient en lice et qui prétendaient à la succession de l'Américaine R'Bonney Gabriel pour le titre de Miss Univers. Mais une seule a pu arracher l'écharpe au terme de divers défilés.

