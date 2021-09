Divertissement

Mode

Mode durable: 25 photos qui prouvent que le upcycling, c'est tendance



25 photos qui prouvent que la mode durable peut être belle

« Faire du neuf avec du vieux», c'est la devise de ces six blogueuses hyper imaginatives, qui montrent que les vieux vêtements peuvent non seulement être pimpés, mais aussi être modernisés en un rien de temps.

@twoandahalfseams

La blogueuse Desireé n'est jamais en panne d'idées quand il s'agit de pimper des fringues. L'Allemande de 29 ans partage non seulement ses fantastiques photos avant et après, mais montre également comment elle procède. Dans de courtes vidéos, elle explique comment vous pouvez créer quelque chose de complètement nouveau à partir de vos anciennes pièces.

@ refashion.design

Le pyjama devient un deux-pièces décontracté et la chemise pour homme devient un chemisier à épaules dénudées: Laura transforme de vieux vêtements qu'elle trouve dans des brocantes en quelque chose de complètement nouveau. Elle partage ses résultats sur son compte Instagram - et de temps en temps, elle montre à ses abonnés sur YouTube comment elle les coud.

@sarahtyau

L'Américaine Sarah Tyau a commencé à transformer ses vieux vêtements en pièces tendance il y a onze ans. Elle partage régulièrement des photos de ses refontes et montre dans des vidéos YouTube détaillées comment vous pouvez vous aussi transformer le vieux en nouveau.

@trishstitched

En raison de sa taille, Trish Stitched n'a pas pu trouver de vêtements qui lui convenait à l'adolescence. L'Américaine mesure 1 mètre 90. Elle a donc commencé à coudre ses propres habits. Et au lieu d'acheter de nouveaux tissus, elle a commencé à fabriquer de nouveaux vêtements avec ceux qu'elle n'aimait plus. Une nouvelle passion est née.

@karametta

Kara a commencé à transformer des vêtements il y a quelques années lorsqu'elle a créé des jupes à partir des vieilles chemises de son mari. Depuis, elle a transformé non seulement les vêtements de son mari, mais aussi les siens et ceux de sa grand-mère, en quelque chose de nouveau et de beau.

@calioclothing

Cleo Page, qui est actuellement étudiante en ingénierie biomédicale, aime recycler les vêtements qu'elle trouve dans les friperies pendant son temps libre. Elle a commencé l'upcycling il y a deux ans et depuis, elle a réutilisé plus de 50 pièces.

(cst)

