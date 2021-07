Analyse

Oui, 18 Suisses vaccinés sont morts du Covid. Mais «c'est rassurant»

Nous sommes bombardés de chiffres au quotidien. Et il est souvent difficile de les mettre en perspective pour en comprendre le sens. Dernier exemple en date, le buzz entourant les statistiques du nombre de vaccinés décédé du Covid en Suisses. Décryptage.

La nouvelle a fait le tour des médias helvétiques hier: 18 Suisses entièrement vaccinés sont décédés du Covid entre janvier et juillet 2021. Durant la même période, 300 personnes ayant reçu leurs deux doses ont contracté le virus et 78 d'entre elles ont dû être hospitalisées. Des statistiques qui ont rapidement enflammé les réseaux sociaux, générant leur lot de commentaires, de débats et d'inquiétudes.

Et pourtant, il semblerait que ce soit, en réalité, une bonne nouvelle. «Quand j'ai vu ce …