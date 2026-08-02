La locomotive n° 7 est aujourd’hui la seule au monde à être équipée d’une chaudière à vapeur verticale. Image: Keystone

Comment ce train légendaire a métamorphosé le tourisme suisse

Inauguré en 1871, le chemin de fer à crémaillère du Rigi a balayé l'époque des porteurs de bagages pour propulser la Suisse au sommet du tourisme mondial. Retour sur l’épopée fascinante de la «reine des montagnes».

Reto Fehr Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Le sommet du Rigi était déjà réputé il y a près de 400 ans. Très vite, il est devenu une destination d'excursion prisée. Le premier hôtel de montagne de Suisse y a ouvert ses portes en 1816. On se souvient encore aujourd'hui des porteurs du Rigi, qui acheminaient autrefois non seulement les bagages, mais parfois aussi les riches voyageurs jusqu'au sommet.

Le tourisme était florissant et ne cessait de se développer, jusqu'à ce que tout change brusquement en 1871.

Une rame de la ligne Vitznau-Rigi sur le Schnurtobelbrücke vers 1875. Image: Musée suisse des transports

Le 21 mai de cette année-là, la première ligne de chemin de fer à crémaillère d'Europe était inaugurée sur les pentes du Rigi. Mais il a fallu surmonter bien des obstacles avant d'y parvenir.

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le réseau ferroviaire se développait à grande vitesse. Mais en 1858, la ligne du Hauenstein, avec une pente de 2,6%, figurait encore parmi les «chemins de fer de montagne» les plus raides.

Mais comment gravir des montagnes sur des rails? Cette même année, l'architecte Friedrich Albrecht, de Winterthour, a avancé une idée audacieuse: transporter les touristes jusqu’au sommet du Rigi à l’aide d’un ballon gonflé à l’hydrogène, guidé depuis le sol par un système de rails.

L'avancée décisive est venue avec la «crémaillère à échelle». Son principe consistait à installer une crémaillère entre les rails, dans laquelle venaient s'engrener les roues motrices dentées de la locomotive pour faire grimper le train. En 1871, la ligne Vitznau–Rigi est devenue la première voie ferrée à crémaillère d'Europe, sur des pentes atteignant 25%. Une première sur notre continent.

La locomotive n° 7 au départ, avec une réserve de charbon suffisante pour le trajet. Image: watson

Niklaus Riggenbach, le concepteur de la ligne du Rigi, est souvent présenté comme l'inventeur du chemin de fer à crémaillère, mais ceci mérite d'être nuancé: des voies ferrées industrielles en Angleterre recouraient déjà à des concepts similaires et, le 3 juillet 1869, la première voie de chemin de fer de montagne à crémaillère au monde a été inaugurée au nord de Boston (Etats-Unis), avec le Mount Washington Cog Railway.

Voyager à bord de la locomotive n° 7 29 juillet au 9 août. Les trois premières dates ont toutefois dû être annulées en raison du risque d'incendie de forêt, tout comme la journée



On ignore encore si les courses prévues du 4 au 9 août pourront avoir lieu. Dans le cas contraire, il faudra attendre l'année prochaine pour monter à bord. Vous pouvez monter à bord de la locomotive n° 7 entre Goldau et le sommet du Rigi quelques jours seulement par an, généralement autour du 1er août. Cette année, des courses sont programmées du. Les trois premières dates ont toutefois dû être annulées en raison du, tout comme la journée Rigi Historic XXL du 1er août. La manifestation est malgré tout maintenue avec d'autres véhicules historiques, mais sans les locomotives à vapeur n° 7 et n° 16.Dans le cas contraire, il faudra attendre l'année prochaine pour monter à bord.

L'un des principaux défis de cette ligne de montagne, avec des pentes atteignant 25%, concernait les chaudières des locomotives à vapeur. Pour que les tubes de chauffe restent toujours recouverts d'eau, même dans les fortes rampes, les ingénieurs ont conçu une chaudière verticale, ce qui réduisait le risque d'explosion. En raison de leur silhouette particulière, les dix locomotives ainsi construites étaient surnommées «distilleries ambulantes».

Comme la locomotive n° 7 pousse le train au lieu de le tirer, le mécanicien n'a aucune visibilité vers l'avant. Un chef de train prend donc place à l'avant de la voiture afin de lui signaler d'éventuels obstacles. Image: keystone

La chaudière verticale présentait toutefois aussi des inconvénients. Entre 1882 et 1892, presque toutes les locomotives à vapeur ont été transformées pour être équipées de chaudières horizontales. Lorsque la ligne a été entièrement électrifiée en 1937 – une première mondiale, qui reste un record aujourd'hui –, les locomotives à vapeur sont devenues pratiquement inutiles et la plupart ont fini à la casse.

Une locomotive iconique

L'une des rares locomotives à avoir échappé à ce sort est la n° 7. Mise en service en 1873, elle appartenait à la première génération des locomotives du Rigi. Elle aussi a été transformée et équipée d'une chaudière horizontale. Mais elle a retrouvé sa configuration d'origine à l'occasion de l'Exposition nationale de 1939. Puis, en 1959, elle a rejoint le nouveau Musée suisse des transports, à Lucerne.

La locomotive n° 7 est conçue pour les fortes pentes. Image: watson

Son histoire ne s'est pas arrêtée là. A l'occasion des 125 ans du chemin de fer du Rigi, elle a été remise en état et a de nouveau gravi la montagne sur son tracé d'origine. L'expérience a été renouvelée en 2021 pour le 150e anniversaire de la ligne.

Depuis, la locomotive n° 7 circule 10 à 15 jours par an, le plus souvent autour du 1er août, sur cette ligne mythique. Elle est aujourd'hui la seule locomotive à vapeur au monde équipée d'une chaudière verticale encore en service.

Les voyageurs prennent place à bord du wagon d'époque. Image: watson

Aujourd’hui, elle part de Goldau (la ligne a été inaugurée en 1875). Nous sommes à bord et, avant même le départ, nous sommes émerveillés par la vapeur que dégage la vieille locomotive et par l’attelage du wagon historique. Il vaut réellement la peine d’être sur le quai quelques minutes avant le départ.

La locomotive n° 7, son wagon d'époque et quelques passagers installés sur la plateforme derrière la chaudière. Image: watson

Le voyage se déroule ensuite très tranquillement. Alors que les trains modernes atteignent le sommet en 40 minutes, il faut compter environ une heure et demie à bord de la locomotive n° 7.

Les plus téméraires peuvent même prendre place dans le «Körbli», la plateforme située sur la locomotive, juste derrière la chaudière verticale. Un passager averti en vaut deux: le vacarme est impressionnant. Le voyage réserve aussi un moment particulier au passage des tunnels, où la fumée s'accumule brièvement. C'est une expérience unique!

Le convoi disparaît dans un nuage de vapeur. Image: Keystone

Une fois au sommet, ne manquez pas de parcourir les derniers mètres jusqu'au point culminant pour admirer le panorama. Vous pourrez ensuite redescendre dans la vallée avec l'un des trains réguliers. Mais ce serait dommage de ne pas poursuivre la balade jusqu'à la gare de Rigi Staffel.

Le sentier au départ du sommet du Rigi. Image: Watson

La suite du parcours est tout aussi agréable: elle longe d'abord les voies ferrées, puis passe devant une aire de barbecue offrant sans doute l'une des plus belles vues de Suisse, avant de rejoindre le belvédère du Känzeli, puis la station de Rigi Kaltbad (suggestion de randonnée ci-dessous).

Une aire de barbecue offrant sans doute l'une des plus belles vues de Suisse (attention aux éventuelles interdictions de faire du feu!). Image: watson

Au fait, depuis avril 2026, il est possible d'admirer la locomotive n° 7 toute l'année sur le Rigi. Une nouvelle exposition gratuite consacrée à son histoire a été inaugurée au sommet. C'est là qu'elle attend désormais chacune de ses sorties, comme lors de ses premiers trajets il y a 150 ans.

La locomotive n° 7, exposée dans son écrin au sommet du Rigi. Image: RIGI BAHNEN AG

Proposition de randonnée:

(trad.: mrs)