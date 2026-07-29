Karine Le Marchand sera au rendez-vous pour cette 21e édition de L'amour est dans le pré. image: watson

«L'amour est dans le pré» va booster ses speed-datings

«L'amour est dans le pré» est bientôt de retour (hourra!). Pour cette 21e édition, M6 a changé un élément lors de la phase cruciale des premières rencontres, qui pourrait bien impacter le déroulement de l'émission - et la trajectoire des coeurs à prendre.

Plus de «Divertissement»

Vous savez ce qu'on était impatient de retrouver à la télé? Certainement pas Les Anges, qui nous ont offert leur kilométrage de concepts et candidats recyclés. Ni Excape Island, où on a ENCORE retrouvé les mêmes candidats - coucou, Vivian! - et qui nous a barbés à l'infini. Nooon, ce que le peuple demande, c'est tout simplement... L'amour est dans le pré! On veut voir nos chers agriculteurs inviter leur future moitié dans leur ferme, se disputer sur le rangement, ou roucouler devant un accouplement d'alpagas.

Rien ne vaut un bisou devant une scène digne de National Geographic:

On veut des Jean-Louis qui ferment leur chambre pour éviter les visites nocturnes!

Que le peuple soit satisfait, l'émission revient pour sa 21e édition (déjà!) le lundi 17 août à 21h10, sur M6. La chaîne nous promet une saison riche et débordante de «sincérité», avec au total quatorze agriculteurs, quatre femmes et dix hommes, âgés de 24 à 64 ans.

Il y a surtout deux petites nouveautés qui pourraient bien faire toute la différence. Elles concernent l'étape cruciale du speed-dating. Mais oui, vous savez, cette première rencontre qui amène les candidats à choisir leurs deux soupirants ou soupirantes. Cette séquence est toujours à double tranchant; soit l'on a de l'action à gogo, ça parle, ça questionne, et même, ça danse - comme lors du date de Gilles, le sémillant céréalier de l'année dernière.

Rien ne vaut un petit zouk lors du speed-dating!

Ou alors... le téléspectateur est plongé, tout comme les deux potentiels tourtereaux, dans une gêne abyssale et un silence sans fond. Eh oui, ça peut arriver.

Certes, tout dépend de la personnalité de chacun, mais il faut admettre que la pression d'un tournage n'est pas anodine. On se rappelle même qu'en 2024 (saison 19), une candidate venue pour Brice, ancien animateur du Club Med devenu saunier, avait fait une crise de panique alors qu'elle attendait son tour pour la petite conversation en tête-à-tête. C'est qu'il y a pas mal de paramètres à gérer, entre le rendez-vous galant, les techniciens, le futur oeil inquisiteur du public, et celui de Karine Le Marchand.

Pour enlever un peu de cette charge mentale, M6 a pris la décision de bouleverser un petit élément du speed-dating, pour permettre aux candidats de se livrer avec plus d'authenticité. Désormais, les caméras seront placées à «distance», cela pour «préserver davantage l’intimité de ces premières rencontres et laisser les échanges se dérouler avec toujours plus de naturel.»

A voir si la mesure fait mouche, et si de vrais jeux de regards et des émotions plus brutes font leur apparition!

Karine Le Marchand plus présente

Deuxième nouveauté, qui risque de mener à des situations bien cocasses: Karine Le Marchand sera davantage impliquée dans les coulisses de ces premières rencontres. Jusqu'ici, l'animatrice de 57 ans assistait aux rencontres intimistes à travers un écran interposé. Ce qui ne l'empêchait pas de lancer ses fameuses petites piques et commentaires drôlissimes aux oreilles des téléspectateurs.

Or, cette année, «Kaka» sera en contact direct avec les agriculteurs entre chaque date, à travers une «liaison dédiée». Elle pourra ainsi recueillir leurs impressions - et étaler quelques remarques bien senties - à chaud. De quoi, éventuellement, permettre à certains candidats d'être mieux accompagnés dans leur choix.

Bref, on espère que cette nouvelle formule nous servira plus de séquences coquines et mémorables. Réponse le lundi 17 août à 21h10, sur M6.

(jod)