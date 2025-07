Charlie et Quentin étaient en finale de la saison 16 de Top Chef. twitter

Top Chef: les lecteurs de watson avaient tout faux

Mardi soir, sur M6, la finale de Top Chef saison 16 a vu se confronter deux candidats favoris du public: Charlie et Quentin. On vous a demandé qui méritait de gagner et voici votre réponse.

C'est assez rare pour le noter: les fans de l'émission qui se sont réunis sur X sont contents. Ils ne se sont pas rués au bureau des plaintes avec des arguments constructifs du genre: «C'est de la merde» ou «A chier». Pour la première fois depuis des lustres, les internautes se sont dits satisfaits de cette finale opposant Charlie, candidat de la brigade Paul Pairet et Quentin, poulain de Glenn Viel.

De votre côté, lecteurs de watson, on a vous a demandé ce mercredi 2 juin quels étaient vos pronostics et voici ce que vous avez répondu.

Le grand-père de Charlie est devenu une mascotte tout au long de la saison et le candidat s'est inspiré du jardin de son papy pour élaborer son menu:

Alors, avez-vous vu juste?

Eh non. Vous vous êtes plantés. Si les deux menus ont impressionné les chefs, c'est finalement Quentin qui a gagné la saison 16 avec 53% des voix. En plus des 52 000 euros (l'équivalent en espèce des voix), il ouvre un restaurant éphémère sur la péniche où a eu lieu la finale.

Sur cette finale, les deux concurrents avaient un niveau semblable et, grâce au nouveau format de l'émission qui consiste à cuisiner pour des chefs et non pour les bénévoles de la Croix-Rouge, ils ont chacun proposé un menu à leur image en évitant la carte trop facile des plats réconfortants et classiques.

Quentin a proposé des plats aux notes savoyardes, sa région natale. Quant à Charlie, il a imaginé un menu terroir lui aussi, mais de bord de mer, lui qui vient de Normandie, avec des trucs où «on boit la tasse» comme il aime le dire. Un menu qui a tout particulièrement séduit les inspecteurs du Guide Michelin:

«C'est une cuisine qui pourrait être étoilée, très personnelle. On sent que c'est le même chef, le même univers. C'est malin et bien construit ce menu et ça vaut une étoile. La relève est assurée»

Néanmoins, Charlie n'a pas réussi à convaincre l'ensemble du jury qui se composait des inspecteurs, mais aussi des trente chefs et des chefs de brigade.

Les inspecteurs du guide avaient la possibilité d'offrir une étoile d'entrée de jeu au gagnant, mais, malgré leurs nombreux éloges, les inspecteurs jugent l'ensemble du parcours des candidats. Il a été reproché à Quentin son manque de régularité.

Dès aujourd'hui 3 juin, il ouvre son restaurant éphémère en proposant le menu de la finale avec un amuse-bouche, l'entrée, deux plats, un pré-dessert et un dessert.

