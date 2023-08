Notting s'était notamment déjà produit au Vibiscum Festival, au Montreux Jazz Festival jusqu'au fameux Rock'Oz Arène avant le Delta Festival. Image: Cédric Hanser

Des Jurassiens mixeront aux côtés d'Angèle et Damso

Notting intègrera dimanche l'alléchante programmation du fameux Delta Festival. Et le duo de DJs romand ne compte pas s'arrêter là.

La Romandie continue de s'imposer au milieu des plus grands. Selon Le Quotidien Jurassien, Notting, un duo de DJs tout droit sorti du Jura, s'apprête à faire danser les plus de 150 000 participants du Delta Festival. L'événement multigenre, qui aura lieu du 23 au 27 août à Marseille, accueillera des stars de renom parmi lesquels on cite Angèle, Feder, Damso ou encore Niska.

«Notre expérience se compte en milliers d’heures» Yan Crevoisier, DJ de Notting le quotidien jurassien

Yan Crevoisier et Joris Montavon en ont fait du chemin pour en arriver là. De leurs débuts en 2015, pulsés par la musique commerciale dans les fêtes de village, les deux amis ont progressivement affiné leur set entre house et techno mélodique. Un revirement qui a très vite séduit les scènes les plus sollicitées de la Suisse romande, du Vibiscum Festival, au Montreux Jazz Festival jusqu'au considérable Rock'Oz Arène.

Tomorrowland et Burning Man

Mais ces deux artistes de 25 ans ne comptent pas s'arrêter là. En marge de leur représentation ce dimanche 27 août au Delta Festival, ces derniers annoncent des ambitions outre frontières plus considérables: «Le Kappa Futur Festival à Turin, Tomorrowland en Belgique ou encore le Burning Man au Nevada font aussi partie de leurs rêves les plus fous», étaye Le Quotidien Jurassien.

Comme Notting, d'autres artistes romands brillent savamment à l'étranger. Dernièrement, c'est dans le domaine de la mode que la région francophone de la Suisse a su faire parler d'elle en intégrant la semaine de la mode parisienne grâce à la Genevoise La Fripe à Jo. Avant cela, des musiciens tels que Varnish La Piscine ainsi que Nnavy ont également été applaudis pour avoir été respectivement soutenus par l'artiste Pharrell Williams et le studio de renom Colors. (mndl)