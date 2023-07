Rebecca Solari et Pascal Stoll composent le duo fribourgeois frappadingue «Crème Solaire». Ils étaient sur la scène Bellerive de Paléo, mercredi soir.

Interview

Paléo: 20 questions absurdes au groupe Crème Solaire

Le groupe d'électro fribourgeois Crème Solaire a irradié sur la scène de Belleville mercredi soir, au Paléo Festival de Nyon. L'occasion de leur demander s'ils mettent vraiment de la crème, ou s'ils préfèrent l'huile bronzante.

Le duo frappadingue débarqué tout droit du canton de Fribourg a régalé son public de son «mix de glitch-hop-électro-punk-saucée-de-pop» ce 19 juillet. Pour ceux qui ne connaissent pas, la promesse de Crème Solaire, c'est une esthétique qui fait mal aux yeux et un produit musical électrique «qui pénètre sans fautes ni fautifs.ves», et «à utiliser sans modération».

D'ailleurs, c'est tout de jaune soleil vêtus que Rebecca Solari et Pascal Stoll ont répondu à nos questions - aussi absurdes que les chats qui virevoltent sur leur site internet.

watson: Je suis obligée de commencer par la question éternelle:.. Alors, thé ou café?

Rebecca: Café.

Pascal: Café.



Crème solaire ou monoï?

Pascal: C'est quoi, le monoï?

Rebecca: Une sorte d'huile bronzante.

Pascal: Alors, crème solaire!



Votre premier réflexe en vous levant le matin?

Pascal: L'éternel café-clope.

Rebecca: Café... Et oui, j'admets, avec une clope.



Avant un concert, vous mettez quoi dans la bouche?

Pascal: Mon plectre.

Rebecca: Tout bêtement, de l'eau.



Et après le concert?

Rebecca: Encore plus bêtement, de l'eau.

Pascal: Pour ma part, ce sera une binche.



Tout de jaune vêtu, le duo de Fribourgeois a rayonné sur la scène de Belleville.

A propos d'alcool, lequel vous ne pouvez pas refuser?

Pascal: La Berliner Luft.

Rebecca: Du Gimber, un jus au gingembre, mais sans alcool. Hmmm... c'est si bon. Excellent pour les cordes vocales.

Votre dernière palpitation gustative?

Pascal: J'ai déjà de la peine à me souvenir de ce que j'ai mangé à midi.

Rebeccca: Ben justement, le risotto aux morilles

qu'on a goûté ce midi était super bon. C'était dans les Grisons. La montagne, la jolie vue...

Bande de veinards! Bon, et si vous étiez un parfum de glace, ce serait quoi?

Pascal: Basilic.

C'est vraiment un truc de bobo.

Pascal: Basilic-ananas, je précise.

Rebecca: C'est pire. Moi, chocolat.



Votre talent caché?

Pascal: Je sais siffler et chanter en même temps.

Rebecca: Wow! Moi, c'est le patin à glace.

La dernière fois que vous avez vomi?

Rebecca: La semaine passée (rires). Intoxication alimentaire.

Pascal: L'un de mes derniers concerts de groupe de punk. J'ai abusé de la vodka.



Un objet que vous avez reçu sur la gueule en performant sur scène?

Rebecca: J'ai reçu des roses sur la tronche.



«Une fois, un type m'a lancé de la fondue quand j'étais sur scène. De la fondue vegan» Pascal.

Typiquement fribourgeois. Et sinon, vous est-il déjà arrivé un truc très embarrassant lors d’un concert?

Rebecca: J'ai sans doute déjà vécu plus gênant, mais là, c'est trop frais et trop marquant pour ne pas le mentionner.

«Aujourd'hui, j'ai perdu mon short en plein show, pendant que je faisais du stage diving» Rebecca.

Pascal: Personnellement, je suis déjà tellement gêné de base de me trouver sur scène que je fais archi-attention à tout ce qui peut m'arriver. Donc je dirais que non.

Rebecca: On peut parler du moment où je te chante Joyeux anniversaire.

Pascal: Rah, oui! Chaque année, un concert finit par tomber le jour de mon anniversaire.



La dernière performance catastrophique à laquelle vous avez assisté?

Rebecca: Hmmm...

Pascal: C'est hyper dur de le dire sans balancer quelqu'un.

Rebecca: Bon, qui est-ce qu'on balance? (Rires) Sans trop donner de détail, on pourrait citer celui, ou celle, qui a commencé à raconter des blagues pendant son concert.

Pascal: Ah ouuuui... Le chanteur, ou la chanteuse, a commencé à taper très fort dans ses mains pour faire réagir le public, mais ses gestes étaient tellement compliqués que personne n'a capté. Il ou elle a vraiment insisté, c'était hyper gênant.

Paléo ou Montreux?

En chœur: Paléooooooo!



Si vous étiez cannibale et que vous deviez manger quelqu'un, ce serait qui?

Rebecca: Ma nièce, qui a une année.

Pascal: C'est horrible de dire ça! Moi, ce serait Eminem, pour rapper aussi bien que lui.

Rebecca: T'es dans un vortex, toi.

Question très intime: votre doudou quand vous étiez petit?

Rebecca: Une petite tortue qui s'appelait Trudy.

Pascal: Une espèce de chiffon qui n'avait pas de nom, que mes sœurs ont colorié avec un produit pour la machine à laver.

Rebecca: Tu l'as encore, non?

Pascal: Oui.



Un doudou actuel pour vous réconforter?

Rebecca: Justement, je viens de racheter une tortue hier! (Rires) Elle n'a pas encore de nom, ça pourrait être Trudy 2.

Pascal: Moi, un petit monstre noir en peluche avec des tourbillons jaunes sur le dos et des petites cornes blanches. Il s'appelle Boo. Je le prends un peu partout avec moi.

Le dernier fantasme sur lequel vous vous êtes masturbé?

Pascal: Du latex. Des gants en latex.

Rebecca: Oula! Aucune idée. Vous m'en demandez trop (rires).



Il est deux heures du matin, vous craquez pour quoi?

Rebecca: Un gros falafel.

Pascal: De la vodka. C'est rarement une bonne idée (rires).



Dessinez-moi un truc.

Rebecca: Woh, génial! C'est hyper apaisant.



Rebecca.

Pascal.