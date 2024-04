Le nouvel opus d'Eminem sera «dément». Image: Shady Records

Eminem a tué Slim Shady et sort un nouvel album

Le rappeur Eminem annonce un nouvel album dans lequel il fait mourir son alter ego Slim Shady. Rendez-vous cet été pour le retour du roi.

Plus de «Divertissement»

Eminem est de retour avec un son douzième album studio intitulé The Death of Slim Shady (Coup de Grace). Un album annoncé pour cet été dans lequel, comme son titre l'indique, il évoquera la mort de son alter ego, Slim Shady. Ce surnom, c'était celui qu'il s'était attribué en 2000 avec son single le plus célèbre: The Real Slim Shady.

Une bande-annonce de l’album a été diffusée montrant un reportage télévisé façon true crime, présentant une enquête sur la mort de l’alter ego d’Eminem.

L'on peut entendre la voix du journaliste:

«Grâce à ses comptines complexes et souvent critiquées, l’anti-héros connu sous le nom de Slim Shady ne manque pas d’ennemis »

La vidéo teaser: Vidéo: watson

Dans ce faux documentaire, on aperçoit le rappeur 50 Cent témoigner: «Ce n’est pas un ami, c’est un psychopathe.» Le journaliste tire cette conclusion: «ses paroles grossières et ses pitreries controversées ont peut-être finalement conduit à sa disparition.» Des images qui se concluent avec l'apparition du rappeur lui-même:

«Je savais que c’était une question de temps pour Slim» Eminem

De ce futur album, nous n'en saurons rien de plus. Cependant le 19 mars dernier, son ami et collaborateur de longue date Dr. Dre avait assuré sur le plateau du Jimmy Kimmel Live que ce nouvel opus était «dément».

Le dernier album d'Eminem, Music to Be Murdered By, remonte à 2020. Un album de 20 titres dans lequel on peut retrouver des collaborations avec Q-Tip, Ed Sheeran, Anderson .Paak, Young M.A, ou encore Juice WRLD. Le disque avait atteint les sommets du classement Billboard 200.