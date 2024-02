Le Maille est un artiste lausannois devenu célèbre grâce à l'art cinétique. Image: watson

Cet illustrateur romand bosse pour Eminem

Artiste multidisciplinaire, Le Maille est un illustrateur qui s'est distingué en créant des vinyles qui s'animent lorsqu'ils tournent sur la platine. Des œuvres qui, grâce à leur visibilité sur les réseaux, a tapé dans l'œil du rappeur Eminem.

Connaissez-vous le phénakistiscope? Il s'agit d'un jouet optique circulaire qui donne l'illusion d'un mouvement en boucle grâce à la persistance rétinienne. Sorte d'ancêtre du GIF animé, cet objet inventé par le Belge Joseph Plateau en 1832 a su trouver une application sur nos bons vieux vinyles, ceux-ci pouvant reproduire cette illusion lorsqu'ils sont placés sur un tourne-disque.

Une technique qui a pu renaître grâce au retour triomphant de ce format dans les salons, malgré les plateformes de streaming. Un art ludique que l'artiste lausannois Le Maille a mis en application. Dès lors que l'aiguille parcourt son sillon, divers personnages et objets prennent vie et virevoltent au rythme des rotations du disque.

Voilà ce que ça donne en action: Vidéo: instagram

Illustrateur, animateur et vidéaste, le Suisse se fait connaître par son art, signant au passage quelques courts métrages et des clips pour la rappeuse KT Gorique.

Sa popularité explose lorsqu'il publie des vidéos de ses fameux phénakistiscopes sur les réseaux sociaux, sa visibilité atteint des dizaines de milliers de followers et des millions de vues.

Un artiste qui a creusé son sillon

Ce qui commença au départ comme un simple custom de disques existants s'est avéré plutôt payant puisque le travail du Romand a su taper dans l'œil de certaines artistes qui ont fait appel à ses services pour leurs propres albums.

Parmi eux, une légende, et pas de moindres: Eminem. Le rappeur américain a fait appel au Lausannois pour la réédition anniversaire de son deuxième album studio sorti en 1999 intitulé The Slim Shady LP. Celui-ci a teasé la sortie de cet album culte en début de semaine sur Instagram, affichant au passage l'œuvre en mouvement:

La publication en question 🔥 Vidéo: watson

L'occasion parfaite pour réécouter My name Is, un des tubes les plus célèbres d'Eminem, tout en regardant se mouvoir les formes d'un artiste local.