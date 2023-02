Beyoncé débutera sa tournée par Stockholm le 10 mai.

Ce couac dans la tournée de Beyoncé rend ses fans furax

Plusieurs concerts de la superstar ont disparu du site officiel de sa tournée mondiale «Renaissance World Tour», et ses fans sont en panique.

Décidément, la superstar ne cesse de faire parler d'elle en ce moment. Après un show qui a fait polémique à Dubaï, Beyoncé a à nouveau plongé ses fans dans la confusion. En cause: certaines dates de sa tournée mondiale «Renaissance World Tour» ont été modifiées ou retirées de son site officiel.

C'est le cas de Lyon, qui devait recevoir la superstar américaine le 6 juin, mais qui n'est désormais plus au menu. D'autres dates semblent avoir été sabrées, notamment celle du 2 juin à Londres. L'un des shows prévus à Amsterdam le 18 juin ne figure plus dans la liste, et celui du 9 juillet à Toronto non plus.

Quelques fautes ont également fait grincer des dents: la ville de Nashville est ainsi devenue «Nasville» par la magie de la négligence du service de comm' de la star. Ce dernier semble tout de même avoir corrigé quelques approximations concernant le lieu exact des concerts préalablement annoncés à New York et à Los Angeles.

Tout ce petit chaos n'a pas échappé aux fans de la star, qui ont saisi Twitter pour partager leur confusion:

«Quelqu'un sur le site de Beyoncé est en train de changer des trucs en temps réel. [...] Est-ce qu'on peut nous expliquer ce qu'il se passe» Un internaute bfmtv

Selon l'entreprise de promotion Live Nation, ce serait des fuites relatives aux dates envisagées en amont, et celles qui ont été confirmées, qui seraient à l'origine du couac.

«Ça porte à confusion, nous sommes désolés pour les fans de Beyoncé» Live Nation

Mais que les fans suisses soient rassurés: les dates de Paris - le 26 mai au Stade de France - et de Marseille, le 11 juin - figurent toujours bel et bien dans la liste. Les billets seront mis en vente le mardi 7 février à 10h, tandis qu'une prévente Live Nation est prévue le vendredi 3 février à 10h.

(jod)