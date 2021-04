Divertissement

Musique

Twitter s'enflamme sur le nouvel album de Damso



Image: capture d'écran instagram

«Lourd le nouvel album de Damso»🖖🔥

Un live Instagram trop court, un album qui bugge sur Deezer et Apple Music, mais qu'importe. Le rappeur belge a sorti hier soir son quatrième opus. Sur Twitter, les fans étaient hystériques.

Les plateformes de streaming ont buggé

C’était l’un des albums les plus attendus en France. Qualf Infinity, le quatrième opus de Damso, est sorti hier soir vers 11 heures. Les fans l'attendaient avec impatience. Sauf que ceux qui sont abonnés à Deezer et Apple Music ont dû patienter un peu plus que les utilisateurs de Spotify. Les deux plateformes de streaming ont buggé. Du coup, on fait quoi? Bah on tweet.

En ce moment l’attente est longue pour certain #damso pic.twitter.com/yHQmEIA1d7 — bruxellois serein (@steuuuplaii) April 28, 2021

Tout ceux sur Deezer et Apple Music actuellement en attendant #damso pic.twitter.com/YIDiCKCpB8 — marin (@SupremZed) April 28, 2021

Les gens qui écoute leur musique sur Deezer et Apple Music :#damso pic.twitter.com/y8z2e4ZINc — 𝙺𝙰𝙽𝚂𝚂'🫀 (@tumnrv) April 28, 2021

Y’a des milliers de personnes qui attendent l’album de #damso pendant que Deezer fait des quizz pic.twitter.com/WZvcmazbwz — Sami🇩🇿🇵🇱 (@sami_dzk) April 28, 2021

Un live Instagram très court, «le temps d'une branlette»

Autre frustration pour les initiés, comme les appelle Damso: le rappeur belge avait promis un live sur Instagram. On le voit s'enjailler dans le studio d'enregistrement avec toute son équipe. Mais fallait pas s'endormir, car il n'a duré que quelques minutes, avec de multiples coupures. Pas grave, les fans préfèrent en rire.

#damso

"Moi j'aime bien les blagues tu vois, donc je coupe le live, j'attend 5min et je reviens, c'est ça qui fait que l'album a plus de saveur" pic.twitter.com/dkp4FGpcw1 — 𝓐𝓭𝓚𝓲𝓷𝓸 アキノ 🇮🇹 (@adkinoytpfr) April 28, 2021

Le live à duré le temps d’une branlette jsuis dégouté jvais attendre 00h 🖖🏾#damso pic.twitter.com/SkfKvPDkXU — Naw 🎤🔥 (@nawofficiel_) April 28, 2021

Et cet album, il est comment?

«Cet homme est le meilleur rappeur francophone (non ouvert au débat)», a résumé un internaute. Un son se démarque: Vantablack. Et les fans ont retenu cette phrase: «L'égalité entre homme et meuf c'est le 69.» A méditer.

Mes oreilles pendant l'écoute de l'album de Damso :#damso pic.twitter.com/VD6JVeuneH — L'empereur des Yarlo ༄ 🍥 (@_NarutoSensei_) April 28, 2021

Je suis actuellement à MOROSE et jamais je ne suis déçue par cet homme.. #damso pic.twitter.com/TYNH5NsVNN — 🌴Poupée Russe ♍︎. (@oceanelovinsky) April 28, 2021

