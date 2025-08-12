beau temps31°
DE | FR
burger
Divertissement
Cinéma

Voici le nouveau visage de Rambo

Silvester Stallone avait 34 ans dans «Rambo», sorti en 1982.
Silvester Stallone avait 34 ans dans «Rambo», sorti en 1982.Image: Orion Pictures

Voici le nouveau visage de Rambo

Le mythique personnage John Rambo, incarné à cinq reprises par Sylvester Stallone, aura droit à une relecture avec un nouvel interprète.
12.08.2025, 14:4712.08.2025, 14:47
Plus de «Divertissement»

Il y a deux franchises qui ont fait la gloire de Sylvester Stallone. En premier lieu, il y a Rocky, qui porte son héritage désormais en la personne de Michael B. Jordan dans la saga Creed. Et puis, il y a Rambo, dont le dernier volet Rambo: Last Blood était sorti en 2019.

Schwarzie fait n’importe quoi pour de l’argent

Aujourd’hui âgé de 79 ans, Sylvester Stallone va passer le témoin à un nouvel interprète: Noah Centineo, un acteur de 29 ans qui doit l’essentiel de sa carrière à Netflix. Il incarnera un jeune John Rambo dans un préquel qui reviendra sur les origines du personnage, durant la guerre du Vietnam qui l’a profondément traumatisé.

Noah Centineo à la première de Warfare.
Noah Centineo, en avril dernier, lors de la première de Warfare.Getty Images

Révélé au grand public grâce à son rôle dans la trilogie romantique À tous les garçons que j’ai aimés sur Netflix, Noah Centineo est désormais un habitué des rôles d’action, comme on a pu le voir dans la série d’espionnage La Recrue pour Netflix. On a également pu apercevoir ses talents au combat dans le costume du super-héros Atom dans le blockbuster Black Adam (2022) aux côtés de Dwayne Johnson, ainsi qu’en soldat dans le film Warfare (2025) d’Alex Garland. Prochainement, il devrait aussi enfiler le kimono rouge de Ken dans l’adaptation en live-action du jeu vidéo Street Fighter, attendue sur grand écran en 2026.

C’est une première dans l’histoire de la franchise, puisque le rôle n’avait encore jamais été endossé par un autre comédien que le célèbre «Sly». Le premier Rambo, dont le titre original était First Blood, est sorti en 1982 et racontait la réinsertion difficile d’un vétéran de guerre entrant en conflit avec les autorités locales d’une petite ville américaine. Les épisodes II et III, sortis respectivement en 1985 et 1988, l’ont emmené au Vietnam puis en Afghanistan. Sylvester Stallone a finalement repris le rôle en 2008 et 2019, dans deux derniers volets où un John Rambo vieillissant s’attaquait tour à tour à l’armée birmane, puis à un cartel mexicain dix ans plus tard.

Colin Farrell va débarquer en Suisse à cause de ce film Netflix

Quant au préquel de Rambo, le projet est pour l’instant toujours en phase de pré-production. Cependant, le tournage est prévu pour cet automne en Thaïlande, sous la direction du réalisateur finlandais Jalmari Helander. Celui-ci s’est illustré dans le cinéma d’action avec le violent Sisu: de l’or et du sang, sorti en 2022.

(sda/ traduit et adapté par sbo)

Fan de cinéma? Ces articles pourraient vous intéresser!

«J'adore!» Pourquoi ces réalisateurs iconiques sont fans de James Bond
de Alexandre Cudré
Cette comédie loufoque va sauver notre été
de tobias sedlmaier
La bande-annonce de «Avatar 3» va vous couper le souffle
de Sainath Bovay
Brad Pitt nous régale avec le blockbuster de l'été
de Alexandre Cudré
Thèmes
Les stars en vacances d'été
1 / 17
Les stars en vacances d'été
Les stars en vacances d'été
partager sur Facebookpartager sur X
Ce qui vous attend au cinéma en août
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
La nuit a été tropicale en Suisse: voici où il a fait le plus chaud
2
Ce jeune Suisse veut être retraité à 30 ans, mais son plan est risqué
3
La petite amie de Harry Potter a bien changé
Une édition très rare du «Hobbit» a été vendue pour une fortune
Une première édition rare du Hobbit a été vendue pour un joli pactole. Il s'agit d'une «trouvaille d'une rareté inimaginable», selon la maison de vente aux enchères.
En Grande-Bretagne, une rare première édition du roman de J.R.R. Tolkien, Le Hobbit, a été vendue aux enchères. Mercredi, un collectionneur britannique a offert 43 000 livres sterling (environ 46 000 francs suisses) pour le livre et a remporté l'enchère.
L’article