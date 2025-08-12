Silvester Stallone avait 34 ans dans «Rambo», sorti en 1982. Image: Orion Pictures

Voici le nouveau visage de Rambo

Le mythique personnage John Rambo, incarné à cinq reprises par Sylvester Stallone, aura droit à une relecture avec un nouvel interprète.

Il y a deux franchises qui ont fait la gloire de Sylvester Stallone. En premier lieu, il y a Rocky, qui porte son héritage désormais en la personne de Michael B. Jordan dans la saga Creed. Et puis, il y a Rambo, dont le dernier volet Rambo: Last Blood était sorti en 2019.

Aujourd’hui âgé de 79 ans, Sylvester Stallone va passer le témoin à un nouvel interprète: Noah Centineo, un acteur de 29 ans qui doit l’essentiel de sa carrière à Netflix. Il incarnera un jeune John Rambo dans un préquel qui reviendra sur les origines du personnage, durant la guerre du Vietnam qui l’a profondément traumatisé.

Noah Centineo, en avril dernier, lors de la première de Warfare. Getty Images

Révélé au grand public grâce à son rôle dans la trilogie romantique À tous les garçons que j’ai aimés sur Netflix, Noah Centineo est désormais un habitué des rôles d’action, comme on a pu le voir dans la série d’espionnage La Recrue pour Netflix. On a également pu apercevoir ses talents au combat dans le costume du super-héros Atom dans le blockbuster Black Adam (2022) aux côtés de Dwayne Johnson, ainsi qu’en soldat dans le film Warfare (2025) d’Alex Garland. Prochainement, il devrait aussi enfiler le kimono rouge de Ken dans l’adaptation en live-action du jeu vidéo Street Fighter, attendue sur grand écran en 2026.

C’est une première dans l’histoire de la franchise, puisque le rôle n’avait encore jamais été endossé par un autre comédien que le célèbre «Sly». Le premier Rambo, dont le titre original était First Blood, est sorti en 1982 et racontait la réinsertion difficile d’un vétéran de guerre entrant en conflit avec les autorités locales d’une petite ville américaine. Les épisodes II et III, sortis respectivement en 1985 et 1988, l’ont emmené au Vietnam puis en Afghanistan. Sylvester Stallone a finalement repris le rôle en 2008 et 2019, dans deux derniers volets où un John Rambo vieillissant s’attaquait tour à tour à l’armée birmane, puis à un cartel mexicain dix ans plus tard.



Quant au préquel de Rambo, le projet est pour l’instant toujours en phase de pré-production. Cependant, le tournage est prévu pour cet automne en Thaïlande, sous la direction du réalisateur finlandais Jalmari Helander. Celui-ci s’est illustré dans le cinéma d’action avec le violent Sisu: de l’or et du sang, sorti en 2022.

(sda/ traduit et adapté par sbo)