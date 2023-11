JLo est de retour

Près de 10 après son dernier album, Jennifer Lopez a fait deux grosses annonces: un nouvel album et un nouveau film «immersif».

Tremblement de terre sur la planète musicalo-people: JLo revient. Elle fera son come-back en musique avec un opus intitulé This Is Me...Now. La date de sortie? Tout bientôt, puisqu'il est prévu pour ce 16 février 2024. L'actrice, productrice, businesswoman et chanteuse de 54 ans l'a annoncée sur les réseaux sociaux lundi soir.

Jennifer Lopez est de retour avec un film👇 Vidéo: twitter

Ce sera son neuvième album et le premier depuis A.K.A. en 2014. Et ce n'est pas tout puisqu'en parallèle, le film This Is Me...Now: The Film sortira sur la plateforme Prime Video d'Amazon. Dans un communiqué, Jennifer Lopez raconte en quelques mots cet autre projet:

«C'est une histoire intime, réflexive, sexy, drôle, fantaisiste, musicale et visuelle de la vie amoureuse de Jennifer Lopez, scrutée par le public»

Avec ce film, JLo promet une expérience immersive. «Il s'agit de montrer l'aventure d'une vie à la recherche de la vérité sur l'amour, à travers la musique, le cinéma et la réalité», commente l'artiste. Le film sera rempli de «chorégraphies impressionnantes, de caméos de stars, de costumes, de décors et d'images dignes d'une superproduction».

Quant au thème, on l'aura compris, c'est résolument la recherche de l'amour. D'ailleurs, dans cette bande-annonce, on entend la star confier:

«Quand j’étais une petite fille et que l’on me demandait ce que j’aimerais être quand je serais grande. Ma réponse était toujours: amoureuse»

Rendez-vous le 16 février pour découvrir l'album et le film. (jah)