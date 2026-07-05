Le président de la Confédération va lire des bandes-dessinées durant ses vacances en Suisse. Image: keystone

On sait ce que Guy Parmelin va lire pendant ses vacances

Le président de la Confédération est fan de bandes dessinées. C'est donc logiquement qu'il emportera un Astérix avec lui. Mais pas n'importe lequel.

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L'agence Keystone-ATS s'est intéressée aux lectures des conseillers fédéraux durant leur vacances. Nos élus au gouvernement helvétique ne sont pas à proprement parlé employés par la Confédération.

Ils ne partiront ainsi pas en vacances à des dates fixes, mais en fonction de leurs possibilités et seulement lorsqu'il n'y a pas de séances du Conseil fédéral.

On a même imaginé ce qu'ils pourraient faire 👇🏼 On a imaginé les vacances parfaites pour chaque membre du Conseil fédéral

En réponse à l'ATS, les différents départements fédéraux ont indiqué que les conseillers fédéraux allaient bien emporter des livres en vacances. Que cela soit Ignazio Cassis, Elisabeth Baume-Schneider ou Karin-Keller Sutter, tous disent se réjouir de pouvoir bouquiner durant leur temps libre.

Et quid du président de la Confédération? Là, on a un peu plus de détails, et cela tourne autour de ses intérêts de longue date. En 2021, alors déjà président de la Confédération, il confiait à Paris Match:

«Les romans policiers, les classiques de la bande dessinée sont mes lectures préférées»

En 2021 toujours, sa passion pour la BD lui avait permis de faire le buzz. En plein Covid, Guy Parmelin avait lancé aux antivax, soupçonnés d'avoir saboté la tenue d'un concert de Stress durant la semaine nationale de la vaccination, cette citation tirée de Gaston Lagaffe:

«Vous avez bientôt fini avec vos clowneries? Et je laisse le 'L' pour rester poli...»

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche a indiqué à l'ATS que Guy Parmelin laissera les dossiers de côté et va emporter avec lui des biographies à lire.

Et bien sûr, donc, des bandes dessinées. Comme le conseiller fédéral apprécie beaucoup Astérix, il compte emporter avec lui le dernier album de cette série: Astérix en Lusitanie.

Le dernier album d'Astérix a cartonné.

Le dernier album du village gaulois le plus culte a été un succès commercial et critique. On imagine que Guy Parmelin se réjouit de le lire.



Mais l'ATS le rappelle, les conseillers fédéraux doivent se tenir prêt a reprendre le service en cas d'urgence. Espérons que le président pourra terminer ses lectures. (joe, ats)