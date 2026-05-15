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Sébastien Tellier électrisera le Palp à l'usine de Chandoline

Sébastien Tellier jouera à Sion le 16 mai dans le cadre du PALP afin de clore le week-end des caves ouvertes valaisannes.
Sébastien Tellier jouera à Sion le 16 mai dans le cadre du PALP Festival afin de clore la vingtième édition des Caves Ouvertes des Vins du Valais.Image: watson

Ce week-end, Sébastien Tellier électrise Sion

Pour sa 16ᵉ édition, le PALP Festival continue de sortir des sentiers battus avec un concert de l’artiste français organisé dans l’enceinte de l'ancienne usine électrique de Sion.
15.05.2026, 19:0315.05.2026, 19:03
Sainath Bovay
Sainath Bovay

De tous les festivals romands, peu peuvent se vanter d’un tel éclectisme dans leur programmation, à l’exception peut-être de l'hivernal Antigel qui fait vibrer la ville de Genève.

Entre les murs d’une distillerie, dans un château, sur le coteau d’un vignoble, au bord d’un lac de montagne ou au sommet d’un alpage, le PALP Festival investit le patrimoine valaisan pour célébrer musique, arts et gastronomie dans des lieux hors du commun.

Durant cinq mois, une vingtaine d’événements se succèdent dans des lieux variés et atypiques du vieux pays, tels que Sion, Sierre, Martigny, Lens, Champex, Verbier, Bruson, Venthône ou encore Loêche.

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José Gonzales en 2021, au col des Becs de Bosson dans le Val d'Hérens.Image: Keystone

Le PALP Festival a lancé sa seizième édition le 24 avril dernier à la distillerie Morand de Martigny, transformée pour l’occasion en salle de concert avec Sniper et Kadebostany, et se poursuivra jusqu’au 19 septembre 2026.

Sébastien Tellier dans les étoiles

Ce samedi 16 mai marque un autre temps fort du festival, avec l’accueil de l’artiste français Sébastien Tellier à l’usine de Chandoline, à Sion.

Cette ancienne centrale hydroélectrique à l’architecture moderniste était l’un des chefs-d’œuvre de l’époque industrielle valaisanne. Aujourd’hui classé au patrimoine, le bâtiment a été reconverti en pôle culturel. Avec un tel endroit, le chef-lieu du canton a de quoi rendre Berlin jalouse.

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L'usine de Chandoline à Sion qui semble tout droit sortie de la série Stranger Things est désormais un lieu de culture.Image: Noda BCVS

Sébastien Tellier, c’est la figure incontournable et excentrique de la scène électro-pop, reconnaissable entre mille à son look de dandy romantique.

Depuis 25 ans, l’artiste navigue entre musique orchestrale, électronique et variété française. Proche des ténors de la French Touch, qu’il s’agisse d’Air ou des Daft Punk, l’auteur du magnifique La Ritournelle est un artiste libre, capable aussi bien de représenter la France à l’Eurovision que de composer une bande originale pour un film de son ami Quentin Dupieux.

De retour en 2026 avec Kiss the Beast, son dixième album studio, Tellier revient en grande forme avec une galette électro-disco sur laquelle on retrouve notamment la légende Nile Rodgers et le rappeur Kid Cudi.

Le concert du 16 mai tombant en plein pendant les Caves ouvertes du Valais qui célèbre son vingtième anniversaire, l’ambiance promet donc d’être particulièrement festive.

Le meilleur à venir

Parmi les temps forts à venir, le PALP accueillera le 23 mai au Château Mercier de Sierre le spectacle Dalida, Diva Tzigane, imaginé par Barbara Pravi et Aälma Dili. Le 6 juin à Fully, Yann Tiersen présentera un projet inédit en deux temps: un concert au piano dans les vignes durant la journée, suivi d’un set électronique à la Belle Usine en soirée.

En juillet, au pied des châteaux de Valère et Tourbillon à Sion, le festival met à l’honneur une programmation indie teintée de world music, réunissant le célèbre Patrick Watson, The Limiñanas, Bombino et Raul Paz. Le festival proposera également une rencontre inédite entre la pianiste classique Béatrice Berrut et Skye Edwards, voix emblématique de Morcheeba.

Tout savoir sur Patrick Watson:

Qui est ce chanteur discret dont le tube en français explose sur Spotify?

Le PALP, ce sont aussi ces événements cultes: la Rocklette et l’Electroclette. Du 8 au 16 août, les amateurs de gros riffs pourront headbanger sur les alpages du Val d’Anniviers, entre dégustations de fromages et verres de fendant. Pour les fans de musique électronique, rendez-vous au sommet de Verbier les 17 et 18 août, avec des DJ sets face au majestueux massif du Grand Combin.

Mais l’événement le plus singulier du festival reste sans doute la Mountain Session du 29 août: une ascension à 3149 mètres d’altitude pour assister au concert d’un artiste en pleine montagne. Cette année, le Français Thylacine y présentera sa techno mélodique, aérienne et profondément nomade. Habitué à enregistrer ses albums en captant les sons du monde qui l’entoure, l’artiste a récemment mis la Suisse à l’honneur dans une campagne de Suisse Tourisme.

PALP Festival, du 24 avril au 19 septembre en Valais. Informations et billets sur le site palpfestival.ch.

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