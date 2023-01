Harry Styles a vécu un grand moment de gêne en plein concert

Après cette petite mésaventure, le musicien n'a pas quitté la scène. Au lieu de ça, il a pris un petit linge qui trainait là et l'a tenu devant le trou. Le chanteur pourrait commencer à reconsidérer son choix de vêtements à l'avenir. C'est déjà le deuxième pantalon que le Britannique déchire sur scène. (fwe)

Harry Styles est l'un des musiciens les plus titrés. Le chanteur de 28 ans donne un grand nombre de concerts chaque année. Ce vendredi 27 janvier à Los Angeles, il a non seulement donné de la voix mais aussi de ses vêtements. Regardez plutôt:

