La chapka de North West fait hurler les défenseurs des animaux

Kim Kardashian a posté une série de photos sur Instagram où on la voit avec sa fille North. Problème: l'enfant porte sur la tête un chapeau vraisemblablement en fourrure tout en tenant dans ses bras un chien, bel et bien vivant pour le coup.

Le duo mère-fille était à New York le 14 août dernier. Kim Kardashian était l'invitée de Jimmy Fallon dans The Tonight Show.

En dehors de cette invitation télé, elles ont fait ensemble une série de photos que la star de 43 ans a postées ces derniers jours sur Instagram. On la voit dans un total look moutarde avec North, 11 ans, portant dans ses bras un loulou de Poméranie et sur la tête, une chapka. Vraisemblablement en vraie fourrure. Le chapeau est si énorme qu'on dirait qu'il va l'avaler tout cru. Sauf qu'il est sans danger, l'animal utilisé est probablement mort depuis longtemps.

Espérons que le chien ne subisse pas le même sort que le chapeau. instagram kimkardashian

Sur Instagram, de nombreux internautes s'offusquent de la façon dont Kim Kardashian et sa fille posent avec le toutou, comme s'il s'agissait d'un accessoire de mode. D'autres s'attaquent à la chapka de North.

«Un animal dans les bras, l’autre sur la tête»

«Oh oui! Un chapeau avec de la fourrure de chien!»

«Porter de la fourrure est dégueulasse»

Kim Kardashian et sa fille North dans un couloir d'hôtel. instagram kimkardashian

Peta, l'association de défense et de protection des animaux n'a pas réagi, elle qui ne se gêne pas pour épingler les stars comme dernièrement avec Jennifer Lopez sur TikTok (ci-dessous).

Ce type de chapeau, c'est un peu la marque de fabrique de North. Son doudou, si vous préférez. Elle avait porté un modèle similaire quand elle était montée sur scène en février avec son père Kanye West. C'était à l'occasion de sa Listening Experience en Europe pour la sortie de son album Vultures 1.

North West lors de la Listening Experience de son père Kanye. instagram

Il faut dire que North a été biberonnée à la fourrure depuis sa tendre enfance. En 2015, quand elle n'avait que 20 mois, elle avait été photographiée dans la rue avec un énorme manteau de fourrure sur les épaules. Des clichés qui avaient fait le tour de la presse people.

Une autre star qui aime jouer les Cruella d'Enfer:

La fourrure est un sujet tabou chez les Kardashian. Aucun membre de la famille ne s'est positionné contre, excepté Khloé qui en 2008 posait nue pour une campagne Peta. Kris Jenner, la matriarche, s'exhibe volontiers en manteau de fourrure ainsi que Kendall (mais à Aspen seulement, parce qu'il fait froid.)

Quant à Kim, celle qui est la plus susceptible d'être critiquée, elle a arrêté de porter des manteaux de fourrure qui tombent jusqu'aux chevilles depuis plusieurs années même si parfois le naturel revient au galop, comme en janvier de cette année où elle posait dans l'Utah avec une doudoune et un sac Vuitton... en vison.

instagram kimkardashian

Louis Vuitton est l'une des rares maisons de luxe qui n'a pas encore banni la fourrure de ses collections, contrairement au groupe Kering (Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Saint Laurent, Prada) mais aussi Chanel, Dolce & Gabbana, Moncler ou encore Giorgio Armani.

