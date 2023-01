Madonna fait son grand retour sur scène pour une tournée mondiale

La chanteuse a annoncé une tournée mondiale pour fêter ses 40 ans de carrière. Paris; Londres ou encore Milan accueilleront Madonna cet automne.

Pour fêter ses 40 ans de carrière, Madonna a annoncé une tournée mondiale. Elle passera notamment par la France ou le Royaume-Uni, relate BFM TV et The Sun. La tournée événement «A Madame X Tour» proposera une rétrospective de ses plus grandes chansons, de son premier album éponyme de 1983 à son dernier album, «Madame X», sorti en 2019.

Comme pour laisser quelques indices de ce qui se prépare, la reine de la pop a complètement vidé son compte Instagram et publié une vidéo YouTube dans laquelle on peut voir l'artiste et DJ Diplo. Bien qu'aucune date précise n'ait été annoncée, il semblerait que sa tournée événement commencera cet automne.

Vidéo: youtube

Paris, Londres, Milan... Et la Suisse?

Selon BFM TV, Madonna montera sur scène à Paris, Londres, Milan et Rome, mais aussi en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Visiblement, la Suisse ne fait pas partie du monde pour la chanteuse. En effet, pour l'heure, aucune date en terre helvétique n'a été annoncée.

De même sur la billetterie en ligne Ticketcorner, aucune date ne semble être définie pour la Suisse. Il faudra donc encore patienter et garder un œil attentif pour savoir si Madonna se produira chez nous. (sia)