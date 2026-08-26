Après trois décennies passées sur les scènes, Oesch's die Dritten part pour une dernière tournée. Image: KEYSTONE

Ce mythique groupe suisse va faire ses adieux en Romandie

Oesch's die Dritten va entamer une ultime tournée en 2027, avec notamment des dates prévues à Montreux.

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Le groupe bernois de musique populaire «Oesch's die Dritten» avec Melanie Oesch part l'an prochain en tournée d'adieux, aussi en Suisse romande. Les derniers concerts du groupe sont prévus en mai 2028 à l'auditorium Stravinsky de Montreux (VD) puis à Berne.

Après trois décennies passées sur les scènes, le groupe de l'Oberland bernois «a décidé que sa tournée 'Merci-tour 2027/2028' serait sa dernière», indique-t-il mercredi dans un communiqué.

«A l'issue de celle-ci, Oesch's die Dritten n'existera plus sous cette forme ni avec cette formation»

L'ensemble, qui a donné plus de 2000 concerts, a popularisé le yodel ces dernières années. Avec Melanie Oesch (1987) et ses frères Mike (1989) et Kevin (1990), ainsi que leurs parents, cette famille bernoise a rendu la musique populaire et le yodel accessibles aux jeunes, y compris en Suisse romande.

La tournée d'adieux débutera d'ailleurs en février prochain à Yverdon (VD), puis à Bassecourt (JU). Elle compte pour l'instant 25 dates. «Ce n'est pas un adieu à la musique. La musique restera toujours notre grande passion et fera partie intégrante de notre vie. En même temps, en tant que famille, nous avons senti que le moment était venu de clore ce chapitre», ajoute le groupe.

Sur leur site, les membres du groupe familial indiquent que la décision d'arrêter a été prise dès l'été 2025. «Nous souhaitons nous arrêter tant que la joie, l'énergie et la gratitude l'emportent encore sur toute obligation. Nous ne savons pas encore aujourd'hui si Oesch's die Dritten continuera un jour, ni sous quelle forme. L'avenir nous le dira», précisent-ils. (jzs/ats)