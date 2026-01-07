Céline Dion est désormais «cool». capture

Céline Dion se lance un nouveau défi

La «Queen» a décidé de prendre les commandes de son compte TikTok. Dans une vidéo pleine d'autodérision, elle s'amuse de son statut de «daronne» qui ne comprend rien au réseau social, pour le plus grand bonheur de ses fans.

Jusqu'à présent, le compte TikTok de Céline Dion (4,7 millions d'abonnés au compteur, tout de même) ressemblait à un catalogue d'archives géré par son équipe. On y trouvait des vidéos classiques et gentillettes, notamment des photos d'elle ou des extraits d'interview. Mais ça, c'était avant.

Ce lundi 5 janvier, la star de 57 ans a décidé de mouiller le maillot — ou plutôt le hoodie noir siglé «Céline».

Céline Dion débarque sur TikTok 👇 Vidéo: youtube

«TikTok, j'arrive !»

Dans un montage survitaminé, la chanteuse imite ses enfants, enchaîne les mimiques derrière un filtre «lunettes de soleil» et fait mine de découvrir l'application.

«Ils m'ont dit: "Céline, c'est le moment…"»

J'ai demandé: «Le moment de quoi ?», écrit-elle en légende. Résultat? Son équipe lui a rendu son téléphone avant de disparaître discrètement.

«Mon équipe m’a alors dit qu’elle s’occupait de tout, m’a rendu mon téléphone et a disparu discrètement. Me voilà donc à découvrir le monde de TikTok… une vidéo à la fois!»

Une «daronne» ultra-cool

Si elle joue la carte de la mère de famille un peu dépassée, la sauce a immédiatement pris. En moins de 24 heures, la vidéo affichait déjà plus de 600 000 vues. Dans les commentaires, les fans jubilent:

«J’irai où tu iras, peu importe la place, peu importe le média»

«Céline Dion a toujours été cool😎»

«La mère est arrivée»

«Je salue ce beautiful chaos»

Céline nous avait tous surpris à Noël en postant sur Instagram une vidéo où elle chante All by Myself déguisée en Grinch. On ne demande, désormais, qu'à la voir rejoindre des «trends» de danse!

