Céline Dion se lance un nouveau défi
Jusqu'à présent, le compte TikTok de Céline Dion (4,7 millions d'abonnés au compteur, tout de même) ressemblait à un catalogue d'archives géré par son équipe. On y trouvait des vidéos classiques et gentillettes, notamment des photos d'elle ou des extraits d'interview. Mais ça, c'était avant.
Ce lundi 5 janvier, la star de 57 ans a décidé de mouiller le maillot — ou plutôt le hoodie noir siglé «Céline».
Céline Dion débarque sur TikTok 👇
«TikTok, j'arrive !»
Dans un montage survitaminé, la chanteuse imite ses enfants, enchaîne les mimiques derrière un filtre «lunettes de soleil» et fait mine de découvrir l'application.
J'ai demandé: «Le moment de quoi ?», écrit-elle en légende. Résultat? Son équipe lui a rendu son téléphone avant de disparaître discrètement.
Une «daronne» ultra-cool
Si elle joue la carte de la mère de famille un peu dépassée, la sauce a immédiatement pris. En moins de 24 heures, la vidéo affichait déjà plus de 600 000 vues. Dans les commentaires, les fans jubilent:
Céline nous avait tous surpris à Noël en postant sur Instagram une vidéo où elle chante All by Myself déguisée en Grinch. On ne demande, désormais, qu'à la voir rejoindre des «trends» de danse!
Céline en Grinch 👇
(jod)