assez ensoleillé-5°
DE | FR
burger
Divertissement
Musique

Céline Dion se lance un nouveau défi

Céline Dion débarque (enfin) sur TikTok et c&#039;est déjà drôle
Céline Dion est désormais «cool».capture

Céline Dion se lance un nouveau défi

La «Queen» a décidé de prendre les commandes de son compte TikTok. Dans une vidéo pleine d'autodérision, elle s'amuse de son statut de «daronne» qui ne comprend rien au réseau social, pour le plus grand bonheur de ses fans.
07.01.2026, 10:1807.01.2026, 11:17

Jusqu'à présent, le compte TikTok de Céline Dion (4,7 millions d'abonnés au compteur, tout de même) ressemblait à un catalogue d'archives géré par son équipe. On y trouvait des vidéos classiques et gentillettes, notamment des photos d'elle ou des extraits d'interview. Mais ça, c'était avant.

Céline Dion revient en force

Ce lundi 5 janvier, la star de 57 ans a décidé de mouiller le maillot — ou plutôt le hoodie noir siglé «Céline».

Céline Dion débarque sur TikTok 👇

Vidéo: youtube

«TikTok, j'arrive !»

Dans un montage survitaminé, la chanteuse imite ses enfants, enchaîne les mimiques derrière un filtre «lunettes de soleil» et fait mine de découvrir l'application.

«Ils m'ont dit: "Céline, c'est le moment…"»

J'ai demandé: «Le moment de quoi ?», écrit-elle en légende. Résultat? Son équipe lui a rendu son téléphone avant de disparaître discrètement.

«Mon équipe m’a alors dit qu’elle s’occupait de tout, m’a rendu mon téléphone et a disparu discrètement. Me voilà donc à découvrir le monde de TikTok… une vidéo à la fois!»

Une «daronne» ultra-cool

Si elle joue la carte de la mère de famille un peu dépassée, la sauce a immédiatement pris. En moins de 24 heures, la vidéo affichait déjà plus de 600 000 vues. Dans les commentaires, les fans jubilent:

«J’irai où tu iras, peu importe la place, peu importe le média»
«Céline Dion a toujours été cool😎»
«La mère est arrivée»
«Je salue ce beautiful chaos»

Céline nous avait tous surpris à Noël en postant sur Instagram une vidéo où elle chante All by Myself déguisée en Grinch. On ne demande, désormais, qu'à la voir rejoindre des «trends» de danse!

Céline en Grinch 👇

instagram

(jod)

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Harry Styles a surpris tout le monde
Harry Styles a surpris tout le monde
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
de Marc Marti
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Zelda et Link prennent vie
Zelda et Link prennent vie
de Sainath Bovay
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
de Sainath Bovay
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
de Sainath Bovay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
3
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
de Marine Brunner
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
de Sainath Bovay
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
de fred valet, miami
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
de Sven Papaux

Voici la tasse de café le plus cher du monde

Vidéo: extern / rest

Les 10 chauves les plus sexy

1 / 12
Les 10 chauves les plus sexy

Au sommet du classement: Dwayne “The Rock” Johnson, avec un score impressionnant de 8,84 sur 10 sur l’échelle du sexy.
source: chris jackson collection / chris jackson
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
19 objets ridicules cachés dans vos films cultes
Découvrez comment les accessoiristes de Hollywood transforment des objets banals en accessoires cultes. Quand le système D s'invite sur les plateaux de Star Wars ou Dune, le résultat est aussi ingénieux qu'insolite.
Lorsqu'il s'agit d'accessoires, les cinéastes doivent redoubler de créativité. Parfois, le bricolage est une réussite, d'autres fois un peu moins. Mais rien n'échappe à l'œil averti des fans les plus attentifs.
L’article