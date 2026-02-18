Fraîchement divorcée, Nicole Kidman est déjà très convoitée. Au grand déplaisir, selon la rumeur, de son ex-mari Keith Urban. Image: watson

Nicole Kidman aurait tapé dans l'oeil de ce richissime businessman

Alors que son divorce avec Keith Urban vient d'être scellé, l'actrice de 58 ans aurait tapé dans l'œil d'un riche homme d'affaires, patron d'un empire du divertissement. Entre les regrets présumés de son ex-mari et cette nouvelle cour assidue, Nicole Kidman est plus que jamais au cœur de toutes les convoitises.

Plus de «Divertissement»

Nicole Kidman aurait-elle déjà tourné la page sur son divorce d'avec Keith Urban? Rien n'est moins sûr, mais en tout cas, elle semble ne pas manquer de prétendants, prêts à se jeter à ses pieds.

Si l'on en croit Page Six et le Daily Mail, l'actrice oscarisée de 58 ans aurait particulièrement tapé dans l'oeil d'un homme d'affaires multimillionnaire. Son nom? Paul Salem.

Sa profession? Président du conseil d'administration de MGM Resorts International, une entreprise américaine majeure du secteur du divertissement et de l'hôtellerie de luxe, mondialement connue pour ses complexes de casinos. Bien que l'on ne connaisse pas grand-chose sur lui, le média australien Perth Now assure que sa fortune s'élève à quelque 81 millions de dollars.

Selon le Daily Mail, Salem a rejoint le conseil d'administration de MGM en 2018 et en est devenu le président en 2020. Il a passé près de trois décennies en tant que cadre supérieur au sein de la puissante société Providence Equity, qui gère un lourd portefeuille de 50 milliards de dollars. Salem est également l'un des propriétaires des Red Sox de Worcester. Il est titulaire d'une licence de l'Université Brown et d'un MBA de la Harvard Business School.

Divorcé en 2021 de son ex-femme Navyn, Paul Salem a ouvertement exprimé à son entourage un intérêt grandissant pour la star de Babygirl.

Il aurait même fait savoir à ses proches qu'il était intéressé par une véritable relation amoureuse. Les rumeurs ont commencé à éclore dans la presse étrangère après que les deux ont été vus aux mêmes événements à plusieurs reprises.

Cela dit, des sources proches de la star ont démenti les rumeurs d'une idylle naissante, affirmant que le duo fréquente tout simplement les mêmes cercles sociaux, sans lien intime particulier.

«Nicole est célibataire et se concentre sur ses enfants» Une source à Page Six.

Keith Urban «regretterait» déjà son divorce

Une personne pourrait bien être soulagée d'entendre ces propos: Keith Urban lui-même. Si l'on en croit certains médias américains, l'ex-mari de Nicole ressentirait quelques doutes quant à son récent divorce, officiellement prononcé le 6 janvier.

Pour rappel, l'ancien couple, qui s'était marié en juin 2006, a annoncé sa séparation en septembre 2025, provoquant un véritable coup de tonnerre sur la planète people.

Nicole et Keith se sont mariés le 25 juin 2006. Le divorce a été officiellement finalisé par un juge en janvier 2026. Keystone

Un accord de séparation a rapidement été trouvé, qui semblait convenir à toutes les parties. Les ex-tourtereaux ont accepté de renoncer à une pension alimentaire pour enfants et pour conjoint, chaque parent étant responsable de ses propres frais et honoraires d'avocat.

Selon le plan, Kidman doit passer quelque 306 jours par an avec leurs filles, Sunday Rose (17 ans) et Faith Margaret (15 ans), tandis qu'Urban a obtenu 59 jours de droit de visite.

Nicole a donc la garde principale des enfants, tandis que Keith est sur la route pour sa tournée High and Alive, et pour promouvoir sa série CBS et Paramount The Road, dont la première a eu lieu le 19 octobre.

Pourtant, malgré tous ces papiers signés et approuvés, il semblerait que Keith Urban ressente d'intenses «regrets» quant à cette séparation. A tel point que, selon Radar Online, il préparerait «une tentative sincère de réunir sa famille déchirée». Des sources assurent que l'artiste aurait du mal à faire face à la «réalité solitaire» du divorce.

Celles-ci ont d'ailleurs confié en secret: «Keith est profondément bouleversé par le vide qu'il ressent maintenant que Nicole et les filles ne font plus partie de son quotidien. Il est habitué au bruit et à l'agitation de la vie de famille, et sans cela, le silence est difficile à vivre.»

Un voyage pour tout oublier?

La star de 58 ans envisagerait même un voyage aux Bahamas, où il doit se produire le 2 mars, comme une tentative «désespérée» de retrouver sa famille.

«Les tournées lui donnaient autrefois un sentiment d'énergie et de dynamisme, mais, ces derniers temps, elles n'ont fait que souligner ce qui lui manque à la maison. Il consacre une énergie émotionnelle considérable à l'organisation d'une escapade estivale spéciale avec Sunday et Faith, car il souhaite renouer des liens authentiques et sans précipitation. Et, idéalement, il aimerait que Nicole se joigne à eux, même si ce n'est que pour une partie du voyage, afin que les filles puissent voir que leurs parents sont toujours capables de se soutenir mutuellement.» Une source au média Radar Online

Les Bahamas représentent pour le chanteur un endroit rempli de beaux souvenirs familiaux, autant pour lui que pour Nicole. Il s'agit d'un terrain neutre, qui n'est ni Los Angeles ni Nashville, et qui n'est pas lié aux avocats, ni aux tribunaux. Le chanteur espérerait ainsi secrètement que ce cadre empreint de nostalgie saura «apaiser les tensions liées à leur passé» et «créer un espace propice à des conversations plus sereines et à des liens authentiques», écrit encore Radar Online. Tout un programme!

Pipeau people ou vrais sentiments mitigés? Même si l'on a du mal à croire à un revirement aussi soudain, plusieurs médias américains font état du même constat: l'acteur passerait une sale période post-divorce, et aurait du mal à accepter sa nouvelle vie loin de sa famille. Il ressentirait même de la jalousie à voir son ex se rapprocher d'un cercle de jeunes acteurs, ou s'appuyer sur des amis de longue date pour reconstruire sa vie.

S'il est pour l'heure impossible de confirmer la solidité de ces allégations, une partie des fans soupire déjà d'espoir: le IT-couple des années 2000 connaîtra-t-il un second souffle? Rien n'est moins sûr.

Pour rappel, Nicole semble avoir particulièrement mal vécu la séparation et «s'est battue jusqu'au bout pour sauver son mariage», alors que des bruits d'infidélités de Keith ou des spéculations sur de nouvelles relations — pourtant vite démenties — ont émaillé le divorce. Le pardon peut être dur à accorder, même avec un billet pour les tropiques.

(jod)

En Chine, les robots font du kung-fu Vidéo: watson