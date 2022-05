Dans The Heart Part 5, Kendrick Lamar emprunte notamment les visages de Nipsey Hustle, OJ Simpson, Will Smith et Kobe Bryant. Image: youtube

Kendrick Lamar est de retour avec un clip qui ressuscite les morts

Le célèbre rappeur américain a dévoilé dimanche The Heart Part 5, le premier morceau de son prochain album Mr. Morale & The Big Steppers. Dans ce clip, il se transforme en plusieurs stars dont Will Smith et Kanye West et d'autres aujourd'hui décédées comme le basketteur Kobe Bryant.

C'était l'un des retours les plus attendus de la musique rap. Dimanche soir, cinq ans après son dernier album, Kendrick Lamar a dévoilé le clip de The Heart Part 5 (2022). Il s'agit de l'un des morceaux de son prochain album intitulé Mr. Morale & The Big Steppers disponible dès le vendredi 13 mai.

Kendrick Lamar lors des Video Music Awards 2017 le 27 août 2017 à Los Angeles.

Brute et sans fioritures, la scénographie met en lumière le rappeur américain seul sur un fond rouge bordeaux. Si, de premier abord, la production n'a rien de spectaculaire, il faut attendre 1 minute et 43 secondes avant de se délecter d'une œuvre hors norme.

Six stars en une

Pendant plus de cinq minutes, celui considéré comme le nouveau roi du hip-hop emprunte le visage de plusieurs célèbres personnalités afro-américaines. D'O.J. Simpson à Ye avant de passer à Jussie Smollett (Empire) et Will Smith, puis de conclure avec les défunts Kobe Bryant et Nipsey Hussle, tous ont pour point commun d'avoir défrayé la chronique à un moment donné de leur carrière qu'il s'agisse d'un scandale ou d'une subite disparition.

Une prouesse rendue possible par l'utilisation du deepfake, la technologie de synthèse reposant sur l'intelligence artificielle. Selon le sujet abordé, la personnalité liée à celle-ci apparaît.

Prix Pulitzer et Grammy Awards à foison

Sur un sample du morceau I Want You (1976) de Marvin Gaye, les paroles du nouveau titre du natif de Campton, banlieue défavorisée de Los Angeles, évoque des thèmes comme la pauvreté ou le racisme. Vingt-quatre heures après sa publication sur YouTube, le clip vidéo a récolté plus de dix millions de vues, se hissant en un temps record dans les tendances «musique» de la plateforme.

Cela faisait cinq ans que celui connu pour être le seul rappeur lauréat d'un prix Pulitzer n'avait pas sorti de projet. Aujourd'hui âgé de 34 ans, Kendrick Lamar, également récipiendaire de treize Grammy Awards, est considéré comme l'un des artistes hip-hop les plus influents de sa génération.