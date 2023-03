The Weeknd établit un record sur Spotify

L'artiste canadien est au sommet des écoutes sur Spotify. Image: sda

The Weeknd établit un record et ça ne va plaire à Miley Cyrus

The Weeknd est le musicien le plus écouté sur la plateforme de streaming suédoise Spotify.

Avec 100 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify, l'artiste originaire de Toronto a même fait le trou avec sa première poursuivante: Miley Cyrus. L'Américaine se place en deuxième position avec 82 millions d'auditeurs mensuels. Vient ensuite Taylor Swift, avec la bagatelle de 80 millions d'auditeurs.

Récemment, Abel Tesfaye, de son vrai nom, s'était déjà illustré avec un autre record. Son morceau Blinding Lights est, avec 3,4 milliards d’écoutes, la piste la plus écoutée. Elle a surpassé Shape of You d’Ed Sheeran en janvier.

Pas le temps de niaiser pour le Canadien

Une année 2023 qui s'annonce folle pour le Canadien, qui est également l'auteur de la chanson thème du dernier volet de la franchise Avatar, intitulée Nothing is Lost. Le film de James Cameron bat tous les records dans les salles obscures, devenu par ailleurs le quatrième film le plus rentable de tous les temps.

Véritable faiseur de tubes, l'artiste hyperactif n'est pas près de s'arrêter. Il faut battre le fer pendant qu'il est encore chaud: le musicien s'apprête à donner la réplique à Lily Rose-Depp dans la nouvelle série du créateur d'Euphoria, Sam Levinson. The Weeknd a même co-écrit la série, appelée The Idol, qui débarquera tambour battant en juin 2023 sur HBO.

Pour The Weeknd, comme son nom l'indique, le jour du repos n'entre définitivement pas dans son vocabulaire. (svp)