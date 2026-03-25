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Le Paléo est complet

Photo du Paléo festival
Image: Paléo

Le Paléo est complet

En 19 minutes, les 210 000 tickets pour le festival romand ont été vendus. Mais n'ayez crainte: la bourse aux billets ouvrira le 1er avril.
25.03.2026, 12:3425.03.2026, 12:34

Mis en vente mercredi 25 mars, les 210 000 billets du Paléo se sont écoulés en 19 minutes. «Un magnifique témoignage de l’incroyable fidélité du public et de son engouement pour la programmation», écrit le festival dans un communiqué.

«Le premier soir à afficher complet est le samedi, écoulé en 2 minutes»
Paléo festival, dans un communiqué.
«J'ai l'air d'un pangolin»: les looks les plus fous de Paléo

Pour celles et ceux qui n'ont réussi à obtenir le précieux sésame, n'ayez crainte: la bourse aux billets ouvrira le 1er avril à 11 heures et sera accessible jusqu'à la fin de l'événement. De plus, 1500 billets seront mis en vente chaque jour pour le soir même.

Au total, pour cette édition 2026, 103 artistes venus d'une trentaine de pays fouleront la Plaine de l'Asse. (ag)

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