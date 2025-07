Vidéo: watson

«J'ai l'air d'un pangolin»: les looks les plus fous de Paléo

Certains festivaliers profitent du Paléo pour laisser libre cours à leur créativité. Résultat? Des tenues hautes en couleur qui donnent envie de s'arrêter pour en savoir plus. Et c'est justement ce que nous avons fait.

A peine avons-nous franchi les portes du Paléo, ce mardi 22 juillet, que déjà le premier élément vestimentaire hors du commun nous saute aux yeux. Derrière l'un des stands de nourriture, un homme qui porte une tête de licorne nous sollicite pour discuter. Et c'est tant mieux: nous sommes là pour dénicher les looks les plus originaux des festivaliers, les détails qui sortent du lot, celles et ceux qui se repèrent de loin.

Nous ne le savons pas encore, mais nous ne sommes qu'aux prémices de ce qui se révélera être un défilé de tenues toutes plus folles les unes que les autres. Au point qu'au coucher du soleil, alors que nous n'aurons bientôt plus de lumière pour filmer, nous serons encore en train de courir après un pirate, un festivalier vêtu d'une tenue traditionnelle autrichienne et une femme-dragon-pangolin.

Génie et fête secrète

Notre quête commence aux alentours de 16 heures. Aucune embûche à l'horizon: il suffit de marcher sur la plaine de l'Asse, du village du monde jusqu'à la Ruche en passant par les stands de nourriture et la scène Vega, pour tomber sur une personne dont les vêtements donnent envie de s'arrêter pour en savoir plus. Parmi les rencontres que nous avons faites? Un couple couvert de papillons, une femme dans un costume de cheval, un homme portant un kilt pour «plus de fraicheur» ou encore une déesse égyptienne.

Plus tard dans la soirée, un élément viendra toutefois perturber notre mission. Nous sommes au village du monde – qui met cette année le Maghreb à l'honneur – lorsque nous croisons le chemin d'un génie. Impossible de ne pas le remarquer dans la foule: il porte de gros bijoux en or et un ensemble rouge extravagant orné de plumes. Nous l'approchons. En chuchotant, il demande si nous aimons les énigmes. Evidemment, nous répondons par l'affirmative. Il explique alors être le gardien d'une fête secrète, dont l'accès est strictement limité aux festivaliers qui possèdent des pièces que lui seul peut distribuer. J'en reçois deux.

Le lieu que nous sommes sur le point de découvrir s'avérera être l'endroit le plus original du Paléo. Notre quête est terminée: mission accomplie.