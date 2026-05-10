Le Caribbean Princess (image d'illustration).

Une autre croisière elle aussi ravagée par un virus



Les passagers du Caribbean Princess ont dû faire face à une contamination au neurovirus. Celui-ci a provoqué des diarrhées et des vomissements mais n'a pas fait de victimes.

Thomas Wanhoff

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Autre croisière, autre virus. Après l'épidémie d'hantavirus qui a touché le navire de croisière MV Hondius, et alors que le bateau vient d'accoster aux îles Canaries, un autre bateau de croisière connaît une crise sanitaire.

Des passagers du MV Hondius ont été mis en quarantaine 👇🏼 Le bateau touché par le hantavirus est en train d'être évacué

Sur le paquebot de croisière américain Caribbean Princess, s’est déclarée une épidémie d'orgine virale. Quelque 102 passagers ont contracté le norovirus, rapporte le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

Au total, 3116 passagers se trouvent à bord. Treize membres d’équipage sont également malades. Si le norovirus peut lui aussi être mortel, aucune victime n'est à déplorer.

Les personnes touchées souffrent de diarrhées et de vomissements, indique l’autorité sanitaire. L’épidémie a été signalée pendant la croisière qui devait normalement durer du 28 avril au 11 mai. Le navire naviguait récemment au nord de la République dominicaine et devait faire escale à Nassau, aux Bahamas.

Le croisiériste Princess Cruises a évoqué un nombre «limité» de personnes présentant de légers troubles gastro-intestinaux. Dans un communiqué, l’entreprise a indiqué que l’ensemble des zones du navire avait été désinfecté de manière supplémentaire. Après son retour à Port Canaveral, en Floride, le Caribbean Princess doit faire l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection complets avant de repartir en mer.

Des passagers du Caribbean Princess ont décrit à NBC News des mesures de précaution clairement visibles à bord. Jan van Milligen, un passager, a expliqué que la compagnie avait «pris toutes les mesures nécessaires» pour empêcher une propagation supplémentaire. Les voyageurs auraient également été informés rapidement.

Après l’apparition du norovirus sur le bateau, la vie à bord est restée étonnamment normale, a rapporté Jan van Milligen. Ce Sud-Africain voyage avec des amis et des membres de sa famille sur le navire de croisière dans les Caraïbes.

Le norovirus provoque fréquemment des vomissements et des diarrhées et se propage particulièrement rapidement dans des lieux fermés tels que les navires de croisière.

Les compagnies doivent signaler les épidémies aux Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) lorsque au moins trois pour cent des passagers ou des membres d’équipage présentent des symptômes gastro-intestinaux.

En mars dernier, une épidémie similaire s'était déjà déclarée sur un autre navire de Princess Cruises. À l’époque, plus de 150 personnes avaient également été contaminées. (trad. joe)