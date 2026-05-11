Une célèbre émission de la RTS change de visage

Figure de l’actualité TV à la RTS, Viviane Gabriel prendra bientôt les commandes d’A bon entendeur, émission emblématique consacrée à la consommation.

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La RTS a trouvé la successeure de Linda Bourget à la tête de son magazine de consommation A bon entendeur. Le diffuseur public a annoncé, lundi, la nomination de la journaliste Viviane Gabriel comme nouvelle présentatrice et productrice responsable de l’émission dès la rentrée prochaine.

Viviane Gabriel. Image: DR- RTS

Actuelle cheffe de la rubrique économie, consommation et technologie pour l’Actualité TV, Viviane Gabriel a été choisie «au terme d’un processus interne», précise la RTS. Le groupe met en avant «son riche parcours journalistique», son expérience dans la gestion d’équipe ainsi que «ses qualités à l’antenne».

La journaliste prendra les commandes du «célèbre magazine», précise la RTS, aux côtés de la journaliste Valérie Demierre-Bueler et du réalisateur Yann Franel. Elle succédera à Linda Bourget, qui présentera encore ABE cet été en alternance avec Aline Bachofner avant de rejoindre cet automne la rédaction de l’Actualité comme rédactrice en chef adjointe.

Linda Bourget. Image: dr - RTS

Originaire de Montreux, Viviane Gabriel a débuté dans la presse écrite comme pigiste à La Liberté avant de rejoindre la RTS en 2004 pour y suivre sa formation de journaliste. Elle a ensuite travaillé comme correspondante au bureau régional de Fribourg, puis présenté Couleurs locales entre 2011 et 2015.

Après un passage par la rubrique société et culture de l’Actualité TV, elle rejoint justement A bon entendeur, où elle développe une chronique consacrée à l’actualité de la consommation, également déclinée en format numérique. Depuis septembre 2024, elle assure aussi des remplacements à la présentation du 12h45 et du 19h30. (jah)