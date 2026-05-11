Dua Lipa accuse Samsung d’avoir utilisé sans autorisation son image à des fins publicitaires. Keystone

Dua Lipa réclame des millions à Samsung

La chanteuse britannique demande d'importants dommages et intérêts au géant coréen pour l'utilisation de son image sur des emballages de téléviseurs.

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La pop star Dua Lipa (30 ans) a engagé des poursuites contre le groupe d’électronique Samsung et réclame 15 millions de dollars de dommages et intérêts (environ 11,7 millions de francs). Le litige porte sur l’utilisation d’une photo de la chanteuse sur l’emballage de téléviseurs.

Le média spécialisé Variety a publié la plainte déposée en Californie. Dua Lipa y accuse le groupe d’avoir utilisé à des fins publicitaires, sans son accord et sans rémunération correspondante, une photo d’elle prise en coulisses lors d’un festival en 2024. Sollicité par l’agence dpa, Samsung n’a pour l'heure pas réagi.

L'emballage au cœur du litige. Image: courtlistener.com

Selon la plainte, la chanteuse avait déjà demandé l’an dernier au groupe de retirer l’image. Mais Samsung aurait réagi de manière «distante et indifférente» à cette mise en demeure et aurait continué à utiliser la photo. Dans le document judiciaire, Dua Lipa cite notamment des commentaires de clients publiés sur la plateforme X, affirmant que la présence de la chanteuse sur le carton les avait incités à acheter le téléviseur.

La lauréate des Grammy Awards, connue pour des titres comme Houdini ou Dance The Night, estime que le groupe a exploité son image de marque. En plus des 15 millions de dollars réclamés, la chanteuse exige l’arrêt immédiat de toute utilisation de la photo. (jzs/ats)