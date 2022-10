Orelsan dévoile 10 morceaux qui n'auraient jamais dû sortir

Vendredi, Orelsan a dévoilé dix titres inédits parachevant son projet à succès Civilisation (2021). Cette réédition vise à mettre en lumière les mois d'errance du rappeur normand.

L'album à succès Civilisation (2021) connaît une suite. Vendredi 28 octobre, Orelsan a révélé Civilisation perdue (2022), une version enrichie de son dernier album avec, à la carte, dix morceaux supplémentaires. Parmi ceux-ci, survient Evidemment, le 9e titre du projet où le rappeur a partagé le micro avec la chanteuse belge Angèle.

Cette «édition ultime», qui avait été annoncée sur Instagram dix jours avant sa sortie, est l'occasion pour le public de découvrir les chansons imaginées par l'artiste de 40 ans durant le confinement dû à la pandémie du coronavirus. Sur son compte Instagram, Aurélien Cotentin de son vrai nom avait confié avoir été en proie au manque d'inspiration et à la difficulté de poser sur les rythmes. Une situation qui l'avait finalement conduit à avorter une dizaine de maquettes du projet final.

Motivé par son frère, Orelsan a retravaillé ces dernières durant six à sept mois, poursuit-il. Il ne reste désormais plus qu'à souhaiter à ce nouvel opus le même succès que le précédent. Si l'on en croit France info, cinq mois après sa sortie, Civilisation avait été vendu à plus de 500 000 exemplaires, permettant à son auteur de se voir offrir un disque de diamant.

Dans l'attente de ce potentiel nouvel exploit, les fans d'Orelsan peuvent se procurer des billets pour sa tournée éponyme prévues dans plusieurs villes francophones en Europe. Le rappeur est attendu à l'Arena de Genève, le 1er décembre 2022. (mndl)