Vidéo: watson

Voilà ce qu'on entend quand on chante et qu'on monte sur scène 😱

Vous vous êtes déjà demandé ce que les musiciens entendaient réellement dans leurs écouteurs lorsqu'ils sont sur scène?

Eh bien vous allez le découvrir: l'artiste britannique Rina Sawayama a mis en ligne sur les réseaux sociaux une vidéo qui nous permet d'entendre ce qu'elle entend vraiment.

Vidéo: watson

Rina Sawayama a quitté le Japon pour l'Angleterre à l'âge de cinq ans. La chanteuse de 32 ans travaille également comme mannequin et actrice. Elle est avant tout chanteuse et compositrice. Elle a sorti cinq albums, le dernier Hold the Girl en 2022. En 2021, elle a fait un duo avec Elton John. La chanson s'appelle Chosen Family.

(aya)

Plus de vidéos?

USA: un agent de sécurité vole la vedette aux pom-pom girls avant un match

Vidéo: watson

Une chèvre pousse une poussette avec ses pa-pattes et c'est trop chou!

Vidéo: watson

La voix TikTok est une vraie personne!