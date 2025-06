Tom Felton est devenu célèbre grâce à son rôle dans Harry Potter. (Source: Alberto E. Rodriguez/Getty Images)

Il va de nouveau jouer Drago Malefoy

Adolescent, Tom Felton a incarné Drago Malefoy dans la saga Harry Potter. Environ 15 ans après la fin de la série de films, il retrouvera son personnage emblématique, mais cette fois-ci, pas sur grand écran.

Jennifer Doemkes / t-online

Un article de

Il y a plus de 20 ans, Tom Felton est devenu mondialement célèbre du jour au lendemain. En 2002, il a fait sa première apparition au cinéma dans la peau de Drago Malefoy dans Harry Potter à l'école des sorciers. Sept autres volets ont suivi, dans lesquels il a incarné l'odieux antagoniste du héros.

Même après la fin de la saga cinématographique en 2011, Tom Felton est resté fidèle au métier d'acteur. Il a participé à des blockbusters comme American Trip aux côtés de Jonah Hill et Russell Brand, ou La Planète des Singes: Les Origines. Il a joué dans le drame britannique A United Kingdom avec Rosamund Pike, et dans la série Origin. Plus récemment, on a pu le voir notamment dans Burial et Some Other Woman.

Tom Felton fait ses débuts à Broadway

Mais l'acteur de 37 ans retourne à ses racines théâtrales – et redevient Drago Malefoy. Cette fois, ce n'est pas sur grand écran, mais à Broadway, où il fera ses débuts. À partir de novembre, Tom Felton sera à l'affiche de la production Harry Potter et l'Enfant maudit. C'est ce qu'il a annoncé dans une vidéo sur Instagram.

La ressemblance avec Lucius Malefoy est folle. image: instagram

Dans le clip, la ressemblance avec Lucius Malefoy, son père à l'écran dans les films Harry Potter, est frappante. Tout comme lui à l'époque, Drago arbore désormais de longs cheveux blond platine. La pièce de théâtre se déroule 19 ans après la fin de l'histoire originale. Drago est maintenant père et envoie son enfant à Poudlard en même temps que ceux de Harry, Ron et Hermione.

Tom Felton est le premier acteur du casting des films à tenir un rôle principal dans la production de Broadway. La durée de la représentation est limitée et devrait s'étendre sur plusieurs mois, jusqu'en mars.