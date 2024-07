Vidéo: watson

Les Simpson l'avaient imaginé, ce groupe de hip-hop l'a fait

Dans un épisode diffusé en 1996, Les Simpson avaient imaginé Cypress Hill en concert avec l'orchestre symphonique londonien. Les fans en rêvaient, le groupe l'a fait.

Cypress Hill, le célèbre groupe de hip-hop des années 1990 a donné un concert insolite ce mercredi 10 juillet au prestigieux Royal Albert Hall avec l’Orchestre symphonique de Londres. Une association étonnante pour réinterpréter l'album culte de groupe, Black Sunday, sorti en 1993.

L'histoire l'a démontré plus d'une fois, la série animée Les Simpson n'a pas d'égal quand il s'agit de prédire l'avenir. En 1996, l'épisode 24 de la saison 7, intitulé Homerpalooza, mettait en scène le groupe de hip-hop au 20 millions d'albums vendus, qui, après avoir fumé trop de joints, se retrouvait à jouer par erreur avec l'orchestre symphonique de Londres. Ensemble, ils jouaient une reprise du tube Insane in the Brain.

Une blague qui se devait d'être réalisée pour les fans du groupe et du dessin animé, qui les ont suppliés pendant des années de faire de cette collaboration une réalité. Les membres de Cypress Hill ont évoqué cette possibilité à maintes reprises sur le ton de l'humour jusqu'à l'officialisation il y a cinq ans. Les musiciens de l’orchestre britannique ont travaillé à des arrangements uniques des tubes Insane in the Brain ou I Wanna Get High.

«Nous en parlons depuis de nombreuses années, depuis la première diffusion de l’épisode des Simpson» B-Real, chanteur du groupe BBC

Ce n'est pas la première fois que la série télévisée américaine culte se rapproche de la réalité. Un épisode sorti en 2000 mettait en scène Donald Trump comme président des États-Unis, soit 15 ans avant sa vraie élection. La série a également prédit le rachat de la Fox par Disney ou encore la victoire de l'Allemagne lors de la Coupe du monde du Brésil en 2014.



Depuis quelques mois, les tubes 90's de Cypress Hill connaissent une nouvelle jeunesse grâce à TikTok, des vidéos utilisant leurs chansons font des millions de vues auprès des jeunes utilisateurs.