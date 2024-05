Dua Lipa au Jazz at Lincoln Center à New York en avril 2024. Image: Patrick McMullan

Dua Lipa a-t-elle tenu ses promesses?

Oui. La chanteuse britanno-albanaise a sorti ce vendredi son troisième album Radical Optimism. C'est un sans faute. Et on s'y attendait.

Plus de «Divertissement»

«Je vous ai manqué?» Depuis octobre 2023, Dua Lipa nous tease. Un nouveau look – des cheveux rouges – et un compte Instagram qui repart de zéro, pour nous dévoiler une identité visuelle repensée, qui correspond à celle que nous retrouverons dans ses clips et sur la pochette de son troisième album, Radical Optimism, sorti ce vendredi. Et ça claque.

Voyez par vous-même: «Parfois, il faut être en eaux profondes pour se trouver soi-même», peut-on lire en légende de la publication. Image: instagram @dualipa

Image: instagram @dualipa

Le morceau Houdini est sorti fin 2023 et cumule plus de 430 millions d'écoutes sur Spotify. Image: instagram @dualipa

Roller disco, Barcelone et la mer

La chanteuse devait donc se montrer à la hauteur de ses promesses. Verdict? Les 11 chansons de l'album m'ont fait taper du pied dès la première écoute, tôt ce matin, pendant que mes collègues débattaient en séance de rédaction. Elles me donnent envie de me tirer à Londres, ville natale de Dua Lipa, pour me déhancher toute la nuit sur une piste de roller disco. Hélas, j'ai d'autres plans pour ce week-end. Alors à défaut de me barrer en Angleterre, je dévorerai Radical Optimism dans le train en direction de Zurich. Ça fonctionne aussi.

Je décide de partager ma nouvelle passion avec mes potes. Ni une ni deux, French Exit déboule sur leur WhatsApp, une chanson que j'aime déjà et sur laquelle je vais rêver ma vie ces prochaines semaines. J'accompagne mon message de trois ☀️☀️☀️, parce que ça transpire l'été et l'air de la mer, comme le souligne une collègue déjà conquise:

«😍😍😍😍 à la plage, soleil plein. Transpiration, je meuuuurs» Radical Optimism résumé en quelques mots.

Mes amies recevront dans la foulée le clip d'Illusion, qui a été tourné dans la piscine olympique de Barcelone avec, en fond, une vue imprenable sur la ville. Pour l'anecdote, le bassin a accueilli les Jeux olympiques d'été de 1992 et Kylie Minogue y a tourné le clip de Slow, sorti en 2003.

Le ton est donné pour cet été: Le clip Illusion a été tourné à Barcelone. Image: instagram @dualipa

Découvrez le clip: Vidéo: youtube

Mais Radical Optimism reflète surtout l'énergie d'une femme puissante et sûre d'elle. C'est pour ça qu'on l'adore, Dua! Même si Happy For You, plus calme, me freine dans mes déhanchés, ce troisième album est une réussite. L'inverse m'aurait d'ailleurs étonnée. Pourquoi? Parce que depuis leur sortie en novembre 2023 et en février 2024, je saigne les tubes Houdini et Training Season, qui donnaient un avant-goût prometteur.

Et parce que, de manière générale, Dua Lipa régale son public depuis des mois. L'égérie Yves Saint Laurent enchaîne les couvertures de magazine – elle figure par exemple dans le prestigieux classement du Time qui regroupe les 100 personnes les plus influentes de l'année –, offre des performances scéniques qu'on regarderait en boucle – celle des Brit Awards 2024 par exemple – et donne des interviews dans lesquelles elle se montre drôle et authentique.

Autant de signes avant-coureurs qui annonçait du lourd.

Une fille comme nous

Mais de quoi parle l'album? Dua Lipa a mis les relations amoureuses au cœur de ses chansons et reflète ainsi le dating en 2024 à l'ère des réseaux sociaux et des applications de rencontres. Elle raconte d'ailleurs que l'idée du morceau Training Season lui est venue au lendemain d'un rendez-vous foireux, après que ses collègues ont voulu en savoir plus. En guise de réponse, elle leur a sorti: «Training season is over!»

Beaucoup vont sûrement se retrouver dans le vécu de l'artiste, sur lequel elle revient ouvertement, avec du recul et cette touche d'humour qui fera sourire toutes celles et ceux qui sont passés par là. Dua Lipa parle par exemple de «red flags manqués», de «lunettes roses à enlever» (Illusion), se demande s'il n'y a pas «autre chose dans la vie» qu'une relation amoureuse (Watcha Doing) et «se tire» parce qu'elle a mieux à faire, même si son départ brisera des cœurs au passage (French Exit).

Dans une interview accordée à Apple Music, la chanteuse déclare avoir «réussi à faire preuve de beaucoup plus d'honnêteté» et à s'ouvrir comme elle ne l'avait jamais fait jusqu'à présent dans Radical Optimism. Résultat? Dua Lipa est une meuf comme nous, à qui nous pouvons nous identifier lorsqu'elle parle d'amour et de relations, contrairement à la narration parfois trop fleur bleue d'une autre spécialiste des coeurs brisés, qu'il est inutile de présenter.