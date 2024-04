«Raye, c'est la diva d'aujourd'hui, ou une diva en devenir. Mais une humble diva.» (Rémi Bruggman) Image: dr

«On a la prochaine Amy Winehouse à Montreux»

L'affiche 2024 du Montreux Jazz offre une belle diversité, entre icônes d'hier et nouveaux visages d'aujourd'hui adorés par la Toile. On a rencontré les programmateurs du festival, pour tenter de comprendre ce qu'il se passe dans leur tête.

Le programme du Montreux Jazz Festival a enfin été dévoilé. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la cuvée 2024 promet d'être savoureuse, mûre et jeune dans le même battement.

On aura du gros rock de darons, de Alice Cooper à Deep Purple, du rock-funk-pop à la Lenny Kravitz, et de quoi concentrer sur une seule place une bonne poignée de clients exigeants, mais peu concentrés, ceux issus de la GenZ. Ces derniers vont à coup sûr plébisciter Yamê, Tyla ou encore Raye. Les millenials, eux, s'y retrouvent avec Massive Attack, Air, Andre 3000 ou encore Disiz (nous, les Millenials, on va de toute façon bouffer à tous les râteliers).

Pour nous offrir un menu aussi varié en doux plaisirs, les programmateurs ont dû, en n'en point douter, se démener. On a rencontré deux programmateurs, Michaela Maitherth, et Rémi Bruggman, et on leur a posé 15 questions pour nous aider à comprendre leurs choix...et leurs défis.

Ils font le programme et répondent à nos questions

watson: On parle beaucoup des cachets des artistes, et des coûts infrastructurels exponentiels. On dirait que le MJF s'en sort plutôt bien cette année!

Rémi Bruggman: C'est vrai, on est très contents. On a de la chance de s'appeler Montreux Jazz Festival; il faut dire que ça facilite les discussions avec les agents. Mais c'est tout de même une année très spéciale, et certains artistes ont été d'accord de faire des compromis. Depuis toujours, les musiciens sont d'accord de venir jouer dans des salles à proportion plus réduite, par rapport à d'autres festivals à l'étranger, en plein air.

Vous dites que vous avez dû faire des compromis. Le set up a dû largement influer sur les discussions!

Rémi Bruggman: Le set up dicte beaucoup la programmation, en effet. On est passés d'une scène du Lab, 2000 personnes, à une salle de 1300 personnes avec une configuration mixte, mi-debout, mi-assis. C'était donc un parti pris de ne pas faire de rap français, on estimait que ce ne serait pas gérable d'avoir des gros pogos dans la salle du Casino.

«On a donc tenté de choisir des artistes du rap français avec d'autres univers, qui collaient mieux à cette configuration spécifique»

Et des pogos sous les étoiles, ça passe?

Rémi Bruggman: (rire) Oui, j'espère qu'il y aura des pogos sur les Smashing Pumpkins... ou sur Lenny Kravitz. Mais en termes de rap, cette année, on a mis de côté certaines options tentantes, comme Travis Scott. Que ce soit la question du set up ou de la capacité de salle, il a fallu bien réfléchir. On n'a pas la même amplitude que le Frauenfeld, par exemple. De plus, il ne faut pas oublier que la capacité se répercute sur le cachet.



Qu'est-ce qui va changer, avec la scène outdoor du Lac?

Rémi Bruggman: Notre but était de faire un open air qui n'en soit pas vraiment un, et qui garde un côté très intimiste, avec une capacité assez proche de celle du Stravinski. Les autres open air en Suisse proposent au contraire une capacité de quelque 15 000 ou 30 000 personnes. L'ambiance promet donc d'être unique.



Vous n'avez pas craint la réaction des artistes, quand vous leur avez parlé de ces changements?

Michaela Maitherth: On avait déjà fait une petite scène du Lac pendant le Covid, et ça avait beaucoup plu. Les retours étaient très positifs. De plus, certains artistes ont adoré; ils sont venus justement parce qu'on a une Scène du Lac. Ils imaginaient déjà leurs caméos dans ce superbe contexte!

Rémi Bruggman: Mais bon, les doutes, on en aura jusqu'à l'ouverture de la billetterie... (rires)



Niveau noms à l'affiche, il semble y avoir énormément de paramètres à anticiper...

Rémi Bruggman: On essaie de prendre des paris, parfois plusieurs mois à l'avance. Prenez Raye; tout le monde parle d'elle maintenant, car elle a gagné six Brit Awards (réd: en mars 2024). Mais avant qu'elle reçoive tous ces prix, on l'avait déjà confirmée.



«Il faut aussi comprendre que si on attend le dernier moment, les demandes financières vont aussi augmenter, au regard de la popularité des artistes»

Michaela Maitherth: Il ne faut pas oublier que les tournées se prévoient longtemps en avance, et que c'est en grande partie une question de logistique. Il faut donc aussi profiter de la trajectoire des artistes, autrement, chaque détour leur coûte.

Vous avez bien senti le phénomène Tyla!

Rémi Bruggman: Oui, on est très contents. On s'est d'abord basés sur son titre Water, qui a littéralement explosé. Un peu à l'image de Rema, ou Ayra Starr, à l'affiche l'année passée. Tyla se partage un beau plateau, avec Yamê, qui est la star de demain.



C'était une grosse surprise de voir Yamê à l'affiche, d'ailleurs. On a l'impression que vous faites le grand écart générationnel, entre Massive Attack et TikTok...

Michaela Maitherth: il y a de vrais liens entre les artistes de divers âges. Chaque artiste s'inspire de la génération précédente, et c'est une bonne chose de présenter cette émulation au public. Je considère même que c'est notre mission que d'établir ce lien.

Rémi Bruggman: oui, on se doit de parler à toutes les générations. Le festival a toujours été tourné vers la modernité.



«Malgré que l'on soit le Montreux "JAZZ", on a toujours scruté les dernières tendances. Même à l'époque»

C'est le jazz qui semble prendre une nouvelle définition, parfois.

Rémi Bruggman: Certes, moins de grandes stars du jazz de l'époque sont présentes au MJF. Mais en 2024, ce sont les nouvelles stars du jazz qu'on est en train de présenter. Notre mission se perpétue, mais avec les artistes du moment.



Vous suivez TikTok? Vous suivez l'émergence de nouveaux artistes via ce canal? Certains parlent des nouveaux réseaux avec condescendance...

Rémi Bruggman: Bien sûr qu'on scrute TikTok. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ces plateformes font partie de la réalité. On est obligés aussi de se tenir informés de cette réalité, et de nous adapter à la façon qu'a la musique d'être consommée, de nos jours.

Michaela Maitherth: D'autant plus que désormais, les artistes font beaucoup leur promotion par eux-mêmes. Bien souvent, ils se font connaître à travers ces médias.



Entre «émergence d'un nouveau phénomène» et «effet éphémère», j'imagine qu'il faut doser...

Rémi Bruggman: En effet...L'effet TikTok peut être de courte durée. Mais pour nous, tout le défi consiste à sentir quand une carrière va se prolonger, pour aboutir à quelque chose de consistant.



Rester à la page sur les nouveaux styles et les nouveaux canaux, en voilà un défi...

Rémi Bruggman: C'est ce qui est fascinant. Je trouve que c'est complètement fou, par exemple, que Spotify rajoute tout à coup un bouton pour accélérer ou ralentir les morceaux. Mais c'est une réalité à laquelle les artistes eux-mêmes ont dû s'adapter: certains proposent déjà leur propre version plus rapide d'un titre.



Montreux garde une belle place pour le rock. Vous avez convié de grandes icônes comme locomotives au festival...D'aucuns ont été déçus que Paléo soit plus en retrait, cette année, sur ce style.

Michaela Maitherth: Il faut tout de même avouer que parfois, on a du bol...ou pas. La chance fait partie intégrante de notre métier. Il faut que les dates jouent... qu'ils soient encore là...

Rémi Bruggman: Mais c'est vrai que cette année, l'écart de la présence «rock» était plus prononcé entre Paléo et Montreux. C'est pourquoi l'on a senti une emphase sur ce style. Cependant, cette comparaison n'a vraiment pas lieu d'être. On n'a pas cherché à faire une affiche «spécial rock». On recherche simplement un certain équilibre.



Vous avez à l'affiche la diva d'hier, Dionne Warwick. Mais quid de la diva d'aujourd'hui?

Rémi Bruggman: (rires) Raye, c'est la diva d'aujourd'hui, ou une diva en devenir. Mais une humble diva. Dans le sens que c'est, selon moi, la prochaine Amy Winehouse. Elle va faire une grande carrière, c'est certain!



Certains artistes suisses ont explosé sur TikTok. On pense à Nuit Incolore, programmé à Paléo, ou encore à Arma Jackson (réd: son titre BBL avec Josman fait le buzz en ce moment). Où sont-ils?

Arma Jackson est venu sur la Scène du Lac en 2021. Nuit Incolore, on l'a beaucoup soutenu, son premier concert suisse était à Montreux. Il était venu à l'Autumn of Music, en 2022. Il est revenu l'année passée. Si vous prenez NNavy à l'Auditorium Stravinski, ou encore Emilie Zoé juste avant rock Nick Cave, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'artistes suisses qu'on a mis en avant. Mais d'un côté, notre mission est presque accomplie, car ces artistes désormais volent d'eux-mêmes.

«Donc on essaie de leur offrir un tremplin. Cependant, on n'a pas envie de faire une scène suisse. On veut plutôt offrir de belles ouvertures, de belles ouvertures aux artistes suisses.»

Cette année, on a deux artistes suisses, Black Sea Dahu avant Asaf Avidan, et L'Eclair, sur la scène du Casino, juste avant Nick Mason's Saucerful of Secrets.