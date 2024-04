Pour son nouvel album, The Tortured Poets Department, Taylor Swift lâche prise. Image: dr

J'ai écouté le nouvel album de Taylor Swift et j'ai pas les mots

Le nouvel album de la chanteuse sorti ce vendredi matin, The Tortured Poets Department, combine l'intimité de Folklore et Evermore avec le brillant synthé-pop de Midnights pour créer une musique follement ambitieuse et chaotique. Des sons nouveaux dans la discographie de la chanteuse, rendus possibles grâce à sa collaboration avec le duo Jack Antonoff et Aaron Dessner, qui l'ont accompagnée dans la création de son onzième album, qui compte... 31 morceaux.

Le talent de Taylor Swift n'est plus à prouver. Que ce soit dans l'écriture ou la production des albums, la chanteuse surpasse et écrase ses concurrents. Et son nouvel opus est à l'image de son génie. Avec The Tortured Poets Department, Taylor Swift met à l'honneur la poésie et l'art de raconter des histoires.

Dans cette nouvelle Era, la chanteuse explore un nouveau chemin et grandit, vieillit, mûrit. Et l'accepte. Si elle nous a toujours habitués à des morceaux racontant ses ruptures amoureuses, avec The Tortured Poets Department, c'est un réel chagrin d'amour, «une histoire triste», qu'elle partage. C'est la petite fille qui croyait au prince charmant qui a finalement compris qu'il n'existait pas, la confession d'une femme qui pensait avoir tout compris de la vie d'adulte qui se retrouve contrainte d'agir «comme une dure à cuir» pour «gérer ses merdes». Un album explicite, plus mature et torturé à la fois, dans lequel elle lâche complètement prise.

Plus personnel que jamais

Avec The Tortured Poets Department, Taylor nous ouvre les portes de son esprit, mais surtout de son cœur, sans retenue, et ça lui réussit. Vulnérable, amère, enragée, transparente, c'est une artiste sans filtre que l'on découvre. C'est la Taylor Swift que ceux qui n'aimaient pas encore vont adorer. C'est l'adulte qui répond à l'ado: But Daddy I Love Him est une suite logique à Love Story (Fearless), dont les références à Roméo et Juliette viennent cette fois d'Hamlet, The Smallest Man Who Ever Lived. C'est probablement l'un des morceaux les plus violents jamais écrits par la chanteuse.

«As-tu été envoyé par quelqu'un qui voulait ma mort? As-tu dormi avec un flingue sous notre lit?» The Smallest Man Who Ever Lived

Oubliez le superficiel, découvrez l'authentique derrière l'artiste. On y retrouve d'ailleurs des codes similaires aux albums Evermore et Folklore, sortis pendant la pandémie de Covid-19. Une Taylor Swift très simplement coiffée, habillée et maquillée. Des visuels au contraste fort, mais élémentaire, où on ne voit qu'elle, sans artifice.

Taylor Swift pour The Tortured Poets Department Image: dr

«Tu n'as pas le droit de me dire ce que c'est d'être triste» Who's Afraid Of Little Old Me

Des influences assumées

Outre Evermore et Folkore, difficile de ne pas remarquer l'influence de son dixième opus Midnights, lauréat de l'album de l'année aux Grammy Awards, et co-produit avec Jack Antonoff. C'est d'ailleurs lui qui a assuré le rythme aux tendances synthé-pop de I Can Do It With A Broken Heart ou encore Fortnight dans lequel Post Malone surprend tant il sonne bien.

Aaron Dessner est resté fidèle à lui même avec la co-production des morceaux Clara Bow et la tristement célèbre piste 5 de l'album, So Long, London, entre autres. Une balade mélancolique et éthérée façon Lana Del Rey, mais version Taylor Swift. Un morceau très vulnérable, personnel, honnête et émotionnel comme tous les numéros 5 de chaque album de la chanteuse depuis le début de sa carrière.

Une référence directe à son ex, Joe Alwyn, si l'on en croit ses fans. En effet, le Britannique serait au centre de cet album: tromperie, bébé, mariage, les pseudos-révélations (qui restent encore à prouver) font perdre la tête aux Swifties.

Le titre Clara Bow est une pépite. Une ode à l'actrice du même nom, dont l'histoire résonne étrangement avec celle de Taylor. Clara Bow était une actrice américaine qui a connu une relation compliquée avec Hollywood.

«Personne dans ma petite ville ne pensait que je verrais les lumières de Manhattan» Taylor Swift dans Clara Bow

Clara Bow pourrait ainsi mettre en lumière des parallèles entre la carrière de l'actrice et celle de Taylor Swift, comme cela a été le cas avec son tube The Last Great American Dynasty de l'album Folklore, produit là encore avec Aaron Dessner. Dans cette chanson, elle raconte l'histoire de la mondaine américaine Rebekah Harkness qui a vécu dans le manoir de Rhode Island, que possède aujourd'hui Taylor Swift.

Florida!!! en featuring avec Florence + The Machine est probablement l'un de mes préférés. Premièrement parce que, Florence Welch, évidemment. Et deuxièmement parce que je me vois déjà hurler ce refrain au volant d'une impala décapotable noire cheveux au vent, alors que je n'ai même pas le permis de conduire.

Sur Threads, la chanteuse a écrit que The Tortured Poets Department est un album «qui reflète les événements, les opinions et les sentiments d'un moment fugace et fataliste dans le temps».

«Une fois que nous avons raconté notre histoire la plus triste, nous pouvons nous en libérer» Taylor Swift

Tout au long de ces morceaux, Taylor montre que «tout est juste amour et poésie». Un album qui pourrait sonner comme son dernier, car la boucle est désormais bouclée.