Beyoncé a réalisé ce que personne d'autre n'avait fait avant elle

Soit à être la première femme noire en tête du classement Billboard dans le style country.



Beyoncé est entrée dans l'histoire de la musique. Elle est devenue la première femme noire à se hisser en tête du classement Billboard, qui publie chaque semaine la liste des chansons les plus populaires dans tous les styles musicaux, dans la catégorie Hot Country Songs, «un genre traditionnellement associé à l'Amérique blanche et conservatrice», rappelle BFMTV.

C'est grâce au titre Texas Hold 'Em, sorti le 11 février dernier, que la chanteuse a réussi cet exploit. 16 Carriages se classe quant à lui en neuvième position, poursuit BFMTV.

Partager la vedette avec Taylor Swift

L'autre artiste féminine qui a obtenu la première place dans ce classement n'est autre que Taylor Swift, avec ses réenregistrements de Love Story et All Too Well, souligne The Guardian.

BFMTV ajoute:

«Beyoncé devient la première femme à avoir, au cours de sa carrière, trôné à la fois sur les classements country et R&B/Hip-Hop de Billboard depuis leur lancement, en 1958.»

Les deux chansons qui figurent dans le classement ont été révélées durant le Super Bowl et figureront sur le prochain album de Beyoncé dont la sortie est prévue le 29 mars prochain. (ag)