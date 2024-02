Beyoncé affole la planète avec une grosse annonce

Voici l'affiche de Paléo et on sait quand ouvrira la billetterie

Ce retour aux sources folklorique n'est pas une première pour l'interprète de Crazy in Love, puisqu'elle avait intégré ce genre de sonorités en 2016 sur le titre Daddy Lessons, issu de l'album Lemonade. Et à un jet de lasso de là, Lana del Rey vient également de réveiller sa cow-girl intérieure, en annonçant la sortie d'un album en hommage à la country, prévue en septembre prochain.

«Si Beyoncé veut faire de la country et briser l'internet, elle devrait collaborer avec Taylor»

«Maintenant, on comprend mieux pourquoi elle a porté cette tenue country aux Grammys»

La chanteuse dévoile un autre titre quelques minutes plus tard, intitulé 16 carriages, qui présente des sonorités plus mixtes teintées de R&B, sur une base toujours aussi «howdy».

Le prochain album s'intitulera donc (Renaissance) Act II, et sa sortie est prévue pour le 29 mars 2024.

