20 images qui montrent à quel point la nature peut être brutale

La nature ne manque pas de miracles. Elle ne cesse de nous surprendre par sa diversité et son ingéniosité. Sans oublier sa brutalité, parfois spectaculaire...

Si Dame nature est magnifique, elle peut être également spectaculaire, voire même brutale. Rien de mieux que quelques exemples parlants, pour se mettre en train de bon matin.

Commençons en douceur, avec un fléau bien connu sous nos latitudes: image: reddit

La tique! Déjà qu'elle pourrit la saison estivale, mais en plus elle est assez audacieuse pour se nicher entre la dent et la gencive. Pauvre toutou...

Poursuivons avec cette maisonette accueillante: image: reddit

Il s'agit probablement d'une espèce de la famille des araignées-loups. Elles ne chassent pas au filet, mais guettent leurs proies et les empoisonnent. Le «filet» ici n'est que leur nid.

Et sans oublier: «Grâce à leurs chélicères (griffes de la mâchoire) très puissantes, les plus grands spécimens peuvent également percer la peau humaine» wikipedia

Tchô bonne 🙃.

Finissons ici avec l'incontournable photo de famille d'araignées... image: reddit

Il s'agit d'une araignée-crabe géante (Huntsman Spider), qui est surtout répandue en Australie. Elle a l'air effrayante mais est en fait un compagnon très apprécié des autochtones. En effet, cette araignée chasse divers coléoptères et petites araignées (venimeuses pour l'homme) sans être elle-même dangereuse pour l'homme. Mignonne, non?

Il est temps de découvrir notre nouvel animal fétiche: le calmar de Humboldt, dont les ventouses sont munies de dents acérées. image: reddit

Des images que vous ne voulez pas découvrir ainsi: Gif: imgur

Le calmar de Humboldt est très agressif, extrêmement puissant et à tendance cannibale. Avec ses ventouses dentées, il attire sa proie, où il la tourne comme un épi de maïs pour la manger. Des animaux marins deux fois plus grands que lui font également partie de son régime alimentaire. Dans l'eau, l'homme serait pour lui une proie facile.

Ceci est son bec: image: reddit

Ah, encore une chose: en raison du réchauffement climatique et de la surpêche dans les mers, son habitat naturel s'agrandit rapidement. Alors qu'il y a quelques décennies, il se trouvait encore à 600 mètres sous le niveau de la mer, la couche supérieure de l'océan fait désormais partie de sa zone de confort. Son territoire s'étend également de manière continue. Les vacances à la mer n'ont jamais été si terrifiantes agréables!

Le calmar de Humboldt, cauchemar des mers Vidéo: youtube

De telles images sont donc presque réjouissantes... image: instagram

Il s'agit d'une lingue qui peut mesurer jusqu'à 1,50 mètre de long et peser entre 27 et 36 kilos. Elles ont également des dents charmantes, comme cette pieuvre en a fait l'amère expérience...

Bref, assez parlé des animaux marins. Car des animaux inoffensifs sur terre peuvent aussi être inutilement effrayants: Gif: imgur

Il s'agit probablement d'un poussin pinson qui vient d'éclore. Ou un alien. Qui sait?

Et n'oubliez pas: même les oies sont de véritables cauchemars... image reddit

...Ou alors les mouettes. Oui, même les mouettes sont des créatures sans scrupules. Gif: reddit

Les écureuils ne font pas mieux! gif: reddit

Auriez-vous pensé que les moineaux figuraient au menu des écureuils? On ne peut plus faire confiance à personne sur cette planète.

Comment le principe d'œil pour œil se présente dans la nature: image: instagram

Il n'est évidemment pas possible de reconstituer avec précision ce qu'il s'est passé ici. Probablement que la grenouille a voulu manger l'araignée, que celle-ci s'est défendue et a piqué la grenouille, mais qu'elle n'a pas pu s'échapper car la grenouille l'avait déjà trop avalée. Toutes deux meurent et se dessèchent. Quel beau tableau!

Un autre exemple des conséquences du principe de d'œil pour œil: image: reddit

Moi: «Beurk, la nature est parfois vraiment moche...»

La nature: «Pardon?»

image: reddit

Il s'agit d'une oreille de Judas, qui est d'ailleurs parfaitement comestible.

Non, tout simplement non. Et ce sera toujours NON. image. reddit

C'est ici que sont récompensés tous ceux qui prennent le temps de lire les textes. En effet, l'image n'est pour ainsi dire qu'une mise en bouche.

Ce que nous voyons sur la photo est une «tarantula hawk», qui emporte une tarentule. Mais l'araignée n'est pas morte. Non non, elle vit encore. «L'arnaqueur de tarentule», de son petit nom, est une espèce de guêpe qui endort et paralyse sa proie avant de l'emmener dans son nid. C'est là que les choses se gâtent.



Dans son nid, la guêpe implante un œuf dans l'abdomen de l'araignée. De l'œuf éclot ensuite une larve qui se nourrit des entrailles de l'araignée encore vivante. Elle se nourrit de manière ciblée autour des organes vitaux afin que l'araignée reste un hôte nourricier le plus longtemps possible. Finalement, la larve se nymphose et l'araignée peut enfin mourir. Voilà. Et maintenant, amusez-vous bien avec ces images mentales!

Enfin une forme plus basique...ou pas gif: reddit

Rien de grave, juste un peu effrayant. Il s'agit d'une scutigère véloce en train de muer. Cette espèce de mille-pattes est très répandue et est en fait une colocataire bienvenue. En effet, elle tue divers autres fléaux, comme les cafards, les termites ou les mouches.

Euhhh, vous êtes sûrs qu'elle est inoffensive, cette mite? image: reddit

De nombreuses espèces de mites disposent d'écailles odorantes (en anglais «androconial organs»). Celles-ci peuvent être gonflées et ressemblent alors à ceci. Elles permettent aux papillons de nuit mâles de diffuser des phéromones destinées à attirer les femelles. Sexy!

Voilà à quoi ça ressemble: gif: youtube

Il s'est passé quoi?! image: reddit

Il est probable que ce rapace ait gelé sur la branche pendant la nuit. Il a ensuite été victime d'une attaque ou d'une forte rafale de vent. Dans les deux cas, ce n'est certainement pas beau et c'est extrêmement brutal...

Une chouette qui chasse la nuit est un bon remède contre le sommeil. Ou contre l'envie de fermer les yeux en général. Gif: reddit

Également idéal pour faire une nuit blanche: une invasion de crabes. gif: reddit

Pour les plus téméraires d'entre vous, il existe également une version scorpion: Gif: reddit

Pour finir, une énigme: je ne sais pas ce qui se passe dans cette image, mais elle n'a vraiment pas l'air saine. image: reddit

Le mystère est encore complet. S'agit-il d'un insecte qui est dévoré de l'intérieur par des asticots ? L'insecte a-t-il mangé les asticots et a-t-il simplement un estomac transparent? L'insecte doit-il simplement ressembler à ça? Si quelqu'un le sait, merci de le signaler dans les commentaires! 👇

Bonus

Etonnant que ce kangourou n'ait toujours pas fait son retour en 2022.. «Petite ville hantée par un kangourou de deux mètres et de 95 kilos, à l'oreille déchiquetée, qui surgit des buissons pour terroriser les promeneurs de chiens et les golfeurs..» image: reddit

Mais bon, la nature est sublime tout de même👇

