Michael C. Hall, qui incarne Dexter, n'a pas beaucoup vieilli en 20 ans. Image: Showtime

Faut-il se réjouir du re-retour de Dexter?

Le tueur en série le plus célèbre du petit écran est de retour dans Dexter: Resurrection, une nouvelle série qui fait suite à celle qui l'avait déjà fait revenir en 2021.

De l’eau a coulé sous les ponts de Miami depuis les meurtres de Dexter Morgan (Michael C. Hall), alias le «Boucher de Bay Harbor», entre 2006 et 2013, soit les 8 saisons que composait la série Dexter. Cette série ultra-populaire s’était hélas terminée en eau de boudin, décevant, au passage, plus d’un téléspectateur.

Près d’une décennie plus tard, la chaîne Showtime décide de redorer le blason de l’une de ses séries les plus populaires. Elle lance Dexter: New Blood en 2021, une mini-série qui avait relancé la saga, suivie en février 2025 par le préquel Dexter: Original Sin se déroulant durant son adolescence, avant d’aboutir à la toute récente suite diffusée depuis ce jeudi 21 août sur Canal+, Dexter: Resurrection.

La série Resurrection reprend donc le fil de New Blood, qui se déroulait dans un petit patelin à l'ambiance hivernale de l’État de New York après que Dexter se soit fait passer pour mort à la fin de la série d'origine. Avec ses nombreuses références pour les fans de la première heure, elle ressemble davantage à une deuxième saison de Dexter: New Blood qu’à une véritable nouvelle série. Si vous ne l’avez pas vue, vous risquerez de vous sentir un peu perdu devant ce nouveau chapitre, tant elle sert de prologue à ce qui va suivre.

La bande-annonce: Vidéo: extern / rest

Une série pour les fans

Attention, à partir là, on spoile un peu!

Dexter: New Blood se terminait en laissant ce pauvre Dex mourant, dans une forêt enneigée. Celui-ci avait repris une vie paisible, loin de tout, jusqu’au jour où son fils, Harrison, est venu le retrouver. La pomme ne tombant jamais loin de l’arbre, Harrison a hérité des pulsions meurtrières de son père, au point de vouloir «tuer le père» de manière littérale d'un coup de fusil, laissant le suspense au spectateur quant au destin de cet anti-héros.

Harrison Morgan (Jack Alcott) a les mêmes hobbies que son père. Image: Showtime

C’est sur un lit d’hôpital que l’on retrouve Dexter, quelque part entre la vie et la mort, confronté à ses propres démons et hanté par les fantômes de son passé. Le premier épisode profite également de l’occasion pour faire réapparaître plusieurs personnages de la série originale, à travers de nombreux caméos, de quoi raviver ainsi la nostalgie des fans de la première heure.

Sorti de son lit, Dexter quitte les bois pour plonger dans l’atmosphère sombre de New York et y retrouver son fils, qui, pendent ce temps, nourrit un appétit pour le sang en découpant ses victimes. C’est à partir de ce postulat que démarre réellement Dexter: Resurrection, retrouvant au passage l’écriture acérée et les rebondissements intenses qui avaient fait le succès de la série à l’époque où elle se déroulait sous le soleil de Miami.

Du sang frais pour Dexter

Les rides de Michael C. Hall sont presque imperceptibles, près de vingt ans après ce rôle qui l’a consacré. Tous les ingrédients qui faisaient le sel de la série originale sont présents, que ce soit par les nombreux twists inattendus où la voix-off du personnage qui conclut chaque épisode. Au-delà de la nostalgie, Dexter: Resurrection s’aventure aussi sur des territoires jusque-là inexplorés, en approfondissant notamment le lien de filiation entre Dexter et son fils, apportant ainsi une fraîcheur bienvenue à l’ensemble.

Cependant, et comme pour la série Dexter d'antan, il va falloir laisser votre incrédulité au vestiaire et accepter qu'on ne peut avoir de rebondissements sans jouer avec des ficelles. C'est donc avec un plaisir coupable que ce «re-retour» de Dexter se regarde, bien aidé par un casting relativement étoilé, puisqu'on retrouve Uma Thurman (Kill Bill), Peter Dinklage (Game of Thrones), Krysten Ritter (Breaking Bad) et Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother) en guise de participants pour cette danse macabre découpée en 7 épisodes.

Uma Thurman et Peter Dinklage font partie des nouveaux visages de la série. Image: Showtime

Malgré un début difficilement crédible, cette nouvelle mouture de Dexter parvient à renouer avec ses racines tout en actualisant les enjeux du personnage. La grande force de Dexter a toujours été de susciter de l’empathie pour un personnage qui n’en a pas. On n’en attendait rien, et pourtant, on se retrouve surpris: sans doute le signe d’un retour réussi.

Les deux premiers épisodes de «Dexter: Resurrection» sont disponibles sur MyCanal et Paramount+.