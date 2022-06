Le clash qui a eu lieu dans Nouvelle école jeudi 16 juin opposait Soumeya (droite), 23 ans, et KT Gorique (gauche), 30 ans. Image: capture d'écran: netflix

«N*que ta mère»: une rappeuse suisse se fait insulter sur Netflix

KT Gorique a usé de son verbe le plus cinglant pour tenter de remporter une battle contre une jeune rappeuse française, dans la nouvelle émission de Netflix Nouvelle école. Cette dernière l'a pris au premier degré et la situation a dégénéré.

Malaise en perspective. Jeudi 16 juin, Netflix a dévoilé trois nouveaux épisodes de son télécrochet rap intitulé Nouvelle école.

L'un d'entre eux présentait la phase «Battle» de l'émission, au cours de laquelle deux talents sont censés s'affronter à coups de punchlines cinglantes. Sauf que sous les yeux ébahis du jury composé de Niska, Shay et SCH, un duel a pris une tournure... inattendue.

Attaques physiques

Il s'agissait de la seule battle féminine du concours. Celle-ci opposait Soumeya, 23 ans, et KT Gorique, 30 ans. Cette dernière – connue notamment pour être la seule candidate originaire de Suisse – a lancé les hostilités:

«T'as tellement de poils sur les joues que ça me donne envie d'éternuer – Atch'Chewbacca» KT Gorique netflix

«Tes cheveux sont métisses, comme moi et comme tes chicots [...] Cette pussy peut pas match avec cette dentition» KT Gorique netflix

Pointant la dentition et le physique de son adversaire native de Marseille, KT Gorique s'est vue acclamée par le public de la salle... au désarroi de Soumeya, qui a perdu son sang froid et interrompu sa réponse en rap par un imprévisible:

«Va n*quer ta mère. [...] Arrête, parce que ça va dégénérer» Soumeya netflix

La jeune femme ayant bafoué les règles de l'art par ses insultes, la musique a été stoppée. Le jury et le présentateur ont tenté de calmer les ardeurs de la Sudiste: «C'est que de la musique! C'est la famille!» Impossible pour Soumeya qui a semblé plus touchée qu'il n'y paraissait.

Maladie génétique

Au cours des délibérations, du côté de Niska, Shay et SCH, aucune hésitation: l'une a du «mental» et a «envoyé à l'hôpital» l'autre. La Valaisanne KT Gorique a ainsi remporté la Battle avant de devoir subir une dernière menace de la part de Soumeya: «Je te froisse en rap». Un ultime événement qui a été pris au sérieux par la production. Laquelle a alors dû intervenir et recommander à la Marseillaise de s'excuser.

Dans les coulisses, la vingtenaire explique avoir été touchée par les punchlines de son aînée: «J'ai pris ma fragilité de pleine face. J'ai des problèmes dentaires dû à une maladie génétique», a indiqué Soumeya avant de souligner que «la femme forte» qu'elle était avait été «mise en souffrance». Elle a assuré, avec le recul, ne rien ressentir contre KT Gorique. Sur les réseaux sociaux, la Marseillaise a plutôt reproché à la production un montage jouant en sa défaveur:

KT Gorique a finalement été éliminée du concours durant le sixième épisode. Le clip factice que la candidate suisse aux origines ivoiriennes avait dû produire n'a pas convaincu le jury. Plus que quatre candidats sont désormais en lice pour remporter Nouvelle école. A la clé, 100 000 euros.