Divertissement

Netflix

Sur Netflix, Paris Hilton cuisine sans savoir cuisiner



Image: netflix/watson

Paris Hilton passe aux fourneaux sur Netflix

Comme quoi, pas besoin de savoir cuisiner. Même la prod le dit.

«Paris Hilton sait cuisiner. À sa façon. Mais elle est loin d'être une cheffe étoilée et ne cherche pas à le devenir.» Bah merci pour cette présentation de Cooking with Paris, Netflix, ça donne très envie.

Dès le 4 août prochain, on pourra suivre la starlette expérimenter de nouvelles recettes «avec des ingrédients et des ustensiles surprenants», comme l'explique la plateforme de streaming. Afin de nous montrer que pour cuire des pâtes, il faut d'abord faire bouillir de l'eau, elle sera accompagnée de ses amies people. Et aussi de son toutou parce que c'est bien connu, avoir un chien sous le bras pour cuisiner, c'est très hygiénique.

Sur Instagram, Netflix US écrit: «Paris Hilton est le chef que nous méritons tous cet été. Brûlons cette cuisine 🔥». N'est-ce pas hyper prometteur? La série rappelle une vidéo postée par l'héritière elle-même sur YouTube en janvier 2020, intitulée Cooking with Paris, où elle nous apprenait à faire des lasagnes avec des mitaines satinées, qui ont presque autant leur place en cuisine qu'un chien.

Selon Netflix, l'apprentie cuisinière, «récemment assagie», apprendra à faire sauter, saisir et assaisonner (la base, quoi). Le tout en nous faisant profiter de sa garde-robe de cuisine glamour et ses talents d'organisatrice de fêtes.

N'est-ce pas tout à fait une tenue de cuisine, ça?

Quelques infos sont d'ores et déjà lâchées par la production: on aura notamment droit à un taco géant, 2000 dollars de factures de nettoyage à sec, six chiens (!!!) ou encore deux mixeurs fracassés. On le redit: «Brûlons cette cuisine 🔥»

Nous aussi, on est passionnées pas la bouffe hyper glamour

Vidéo: watson

Paris aurait validé ce diaporama: Voici Dubaï la magnifique

1 / 19 Dubaï la magnifique

Plus d'articles sur le thème «Divertissement» Match de FOOD spécial Suisse-Espagne: cervelas ou chorizo? Link zum Artikel «Le small talk avec ce mec que t'as pas vu depuis 10 ans, ça sert à rien» Link zum Artikel 23 fails pour se lever du bon pied Link zum Artikel Sommer vs Tsitsipas: ils ont un point commun capillaire, mais qui est le plus cool? Link zum Artikel