Aucun duo, aucun projet, et surtout, aucun featuring avec une Trump, fut-elle chanteuse amateur ou non. watson

Gims répond à la folle rumeur du «duo avec Trump»

Non, Gims ne s'apprête pas à entonner un refrain aux côtés de la belle-fille de Donald Trump. Ce mercredi 23 juillet, le rappeur congolais a mis fin à une rumeur aussi inattendue que virale: celle d’un supposé duo avec Lara Trump.

Plus de «Divertissement»

Sur Instagram, mercredi, Gims a coupé court à la rumeur: «Il n’y aura pas de featuring avec Trump». Ce démenti fait suite à un article publié quelques jours plus tôt dans Le Parisien, et largement repris par d'autres médias, qui affirmait que Gims et Lara Trump avaient enregistré ensemble un morceau intitulé Makassi.

D’après le quotidien, le projet aurait pris forme grâce à un échange de visios et de messages sur WhatsApp, avec l’aide d’un producteur américain, et devait sortir à la rentrée. Le morceau était censé mêler la voix de Lara Trump, récemment lancée dans la chanson country, à l’univers musical de Gims.

Toujours selon Le Parisien, les discussions entre les deux artistes auraient été entamées via une agence artistique internationale. Mais ce joli storytelling s’est effondré dès que Gims a pris la parole sur ses réseaux.

capture d'écran

Ce buzz improbable n’a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux. Certains internautes se sont demandé s’il s’agissait d’un coup de com’ orchestré, d’autres ont évoqué une intox montée de toutes pièces. Plusieurs fans de Gims, eux, ont carrément cru à une blague. Il faut dire que l’idée d’un duo entre l’ex-leader de Sexion d’Assaut et une chanteuse pro-Trump n’a rien d’évident, ni musicalement, ni politiquement.

Quiproquo ou mensonges?

Le plus surprenant, c’est que l’équipe de Lara Trump, elle, maintient qu’un projet commun était bel et bien en cours. Contacté par Paris Match, LJ Fino, président du label américain First Class Label Group, assure:

«Pour nous, il est toujours en cours»

De son côté, le Huffington Post souligne que Lara Trump et ses collaborateurs sont «stupéfaits» par ce revirement et affirment avoir travaillé à distance avec Gims sur ce duo inédit.

Ainsi, malgré l’insistance des interlocuteurs côté américain, Gims, lui, semble catégorique. Aucun duo, aucun projet, et surtout, aucun featuring avec une Trump, fut-elle chanteuse amateur ou non. Fin de l’histoire. Ou peut-être le début d’un malentendu transatlantique digne d’un soap politique? «Affaire à suivre», comme on dit dans le jargon.