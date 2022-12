Le célèbre petit pantin de bois est de retour dans une adaptation sombre du conte de Carlo Collodi, se déroulant durant le fascisme italien de 1940. NEtflix

Le Pinocchio de Netflix envoie du bois

Après Disney en septembre, Netflix a lancé ce vendredi sa nouvelle adaptation du conte de Pinocchio. Une vision tout à fait unique du réalisateur mexicain Guillermo del Toro qui propose un film d'animation à la fois sombre et terriblement touchant.

Coïncidence relativement fréquente dans le monde du cinéma, il arrive que durant la même année sortent deux films traitant du même sujet. Pour 2022, ça sera le roman italien de 1881: Les aventures de Pinocchio qui aura inspiré Netflix et Disney à sortir chacun leur version d'un conte adapté pas moins d'une trentaine de fois depuis l'invention des frères Lumière.

Si la version en chair et en os signée Robert Zemeckis, sortie en septembre sur Disney+ était un véritable ratage, adaptant plan par plan le classique de Disney, Guillermo del Toro a décidé de signer pour Netflix un Pinocchio en stop-motion: une technique aussi vieille que le cinéma lui-même, consistant à animer image par image des objets. Utiliser des marionnettes sur un film qui traite d'un pantin en bois était un choix plus que pertinent, offrant également aux spectateurs un vent de fraicheur dans le cinéma d'animation dont la plupart des films se contentent de mettre en avant des animaux facétieux en images de synthèse.

La bande-annonce:

Vidéo: watson

Le fascisme en toile de fond

La particularité de cette adaptation est de s'éloigner passablement de son matériau d'origine tout en gardant les éléments principaux. D'ailleurs, le film s'intitule originalement: Guillermo del Toro's Pinnochio. Car oui, c'est avant tout un film de son auteur. Ce mexicain, oscarisé en 2017 pour La forme de l'eau, est un réalisateur particulier. Cet amoureux des monstres et du fantastique insuffle dans la plupart de ses œuvres un esthétisme gothique et baroque inspiré des cabinets de curiosités et de la mythologie. Un réalisateur qui n'est pas sans rappeler un autre de ses confrères lui aussi passé par le cinéma d'animation en volume: Tim Burton.

Les scènes de music-hall sont particulièrement réussies, grâce à la sublime partition du compositeur Alexandre Desplats. netflix

Adieu donc le ton trop enfantin et chatoyant de Disney. Dans Pinocchio par Guillermo del Toro, le film s’ouvre sur un deuil: celui de Gepetto. Contrairement à l'œuvre originale où celui-ci était un homme sans enfant qui rêvait de paternité, ici, Gepetto perd son fils, emporté par une bombe larguée sur son village durant la Première Guerre mondiale. Devenu un vieillard aigri, il se réfugie dans l’alcool pour noyer son chagrin, perdant toute once d’espoir et d’envie de vivre. La Fée Bleue a troqué sa bonhomie pour devenir une créature mystique dont les ailes sont recouvertes d'yeux et donnera la vie à ce petit pantin plus proche d'un golem de bois que d'une marionnette de théâtre.

Le film place son cadre dans une période sombre de l'histoire: l'entre-deux guerre en Italie et la montée du fascisme dans l'Italie de Benitto Mussoloni. Le réalisateur plonge ainsi son héros de bois dans l'endoctrinement de la jeunesse hitlérienne et du nazisme ambiant et livre un film qui se veut une ode à la désobéissance.

La Fée Bleue, dont l'actrice Cate Blanchett prête sa voix en VO, rappelle le bestiaire typique des films de Guillermo Del Toro. Netflix

Raconter l’horreur de la guerre à hauteur d’enfant n'est pas un thème nouveau pour Guillemo Del Toro. Deux de ses précédents longs-métrages, Le Labyrinthe de Pan et L'Echine du Diable, plaçaient déjà l'enfance dans le franquisme espagnol. Ce nouveau film semble ainsi conclure une forme de trilogie.

Malgré ces nuances de noirceur, l’histoire conserve malgré tout les scènes clés du récit original. Le tout est ponctué de chansons qui peuvent rappeler Disney et d’un humour plus que bienvenu grâce au personnage du cricket, interprété par Ewan McGregor dans la version originale, dont la voix brille par son flegme britannique.

Un bijou pour toute la famille

Le stop motion (ou l'animation en volume, en français) a fait naître de nombreuses pépites et ce Pinocchio est dorénavant l'une d'entre elles, à ranger sur l'étagère entre L'Etrange Noël de Monsieur Jack ou Fantastic Mr. Fox pour ne citer qu'eux. Pinocchio est un festin visuel. Du design des marionnettes aux décors, chaque détail est façonné avec beaucoup d’ingéniosité et la direction artistique sublime un travail d'animation proche de l'orfèvrerie. À tel point que le réalisateur, Guillermo Del Toro, a placé ses animateurs dans les premiers noms à s'afficher durant le générique de fin. Sa manière à lui de remercier les véritables artisans sans qui le film n'existerait pas.

Alors que le remake du classique de Disney sentait le sapin et s'est pris une volée de bois vert par la critique, la vision de Guillermo Del Toro prouve qu'une histoire connue de tous peut encore émerveiller.

Nos autres critiques streaming

Les coulisses du tournage de la série Mercredi