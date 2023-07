La candidate de Too Hot To Handle Elys poste autant de photos d'elle dans les montagnes suisses qu'à Ibiza avec une poule. instagram elys_hutchinson

Il y a une Suissesse dans cette télé-réalité Netflix ultra sexy

Une Romande fait partie du casting à la libido débordante de la nouvelle saison de Too Hot To Handle sur Netflix.

Amateurs de programmes instructifs et pointus, vous n'êtes pas sans savoir que la saison 5 de Too Hot To Handle (Séduction haute tension) est sortie le 14 juillet sur Netflix et fait partie du Top 10 des shows les plus regardés sur la plateforme en Suisse. La télé-réalité pour chauds du slip cartonne sur la plateforme de streaming au même titre que Love is Blind, à tel point qu'en plus de la version américaine, il y a une version latino, allemande et brésilienne.

Et chaque saison, c'est la même rengaine: 10 célibataires «so hooooornnyyy» pensent participer à une émission du genre Love Island. Cette année, Netflix fait croire aux candidats qu'ils font partie d'une nouvelle émission appelée Love Overboard dans laquelle le sexe est roi. En réalité, il leur est interdit de se pécho: autrement dit, pas de bisous, pas de sexe et pas de masturbation. Si chacun reste bien sage, ils gagnent 200 000 dollars. Mais la chair est faible, surtout quand on est «so hoooorrrnnnyyyy» comme les célibataires adorent le répéter, et chaque infraction fait baisser le pot commun (une pipe coûtant plus cher qu'une pelle).

La bande-annonce à voir ici:

Vidéo: youtube

Tous leurs faits et gestes sont observés et collectés par Lana, «le cône». Un genre d'Alexa que Netflix fait passer pour une intelligence artificielle capable de «collecter des data» comme elle le dit si bien sur chaque candidat. Car en plus de remporter de l'argent, le but de cette émission est soi-disant de créer une connexion profonde, une relation sincère avec un ou une partenaire. Mais les candidats sont tous des célibataires endurcis abonnés au sexe sans lendemain, persuadés de leur sex appeal et aussi chauds que des chiens mâles en chaleur non castrés.

Cette année, surprise! Une Suissesse fait partie du casting. Elle s'appelle Elys Hutchinson et elle vient de Lausanne. Mais n'imaginez pas qu'elle parle anglais avec un accent vaudois (même si ce serait marrant). Elle est parfaitement bilingue puisqu'elle est à moitié britannique. D'ailleurs, elle a posté une story Instagram en français dans laquelle elle explique qu'elle a vécu toute sa vie en Suisse, fait toute sa scolarité en Suisse, que ses amis sont en Suisse, bien que désormais, elle vit à Londres. Quand un candidat de Too Hot To Handle lui demande: «C'est comment en Suisse?», elle répond: «En ce moment, il neige et il fait super froid.»

Dans le jeu, elle est l'une des célibataires les plus en chaleur puisque seulement quelques heures après le lancement du jeu, elle a enfreint la règle en roulant des pelles à un mec... deux fois et a fait perdre 10 000 dollars au groupe.

«Pourquoi je plais aux mecs? Probablement parce que j'ai des seins magnifiques. Double D, je suis bien gaulée» Elys est comme tous les candidats de Too Hot To Handle: humble.

«C'est vrai ce qu'on dit des riches. On est des coquines» Ses parents doivent être si fiers.

En hiver, Elys est monitrice de ski à Villars-sur-Ollon et en été, elle semble être principalement influenceuse sur Instagram où elle a près de 40 000 followers.

En hiver, Elys est prof de ski. Image: instagram elys_hutchinson

Quand elle n'est pas à Ibiza ou à Mykonos, elle est en Suisse. Mais alors qu'elle précise volontiers ses destinations de jet-setteuse, quand elle est à la montagne dans son pays natal, elle indique rarement le lieu, préférant écrire «Switzerland». Peut-être qu'elle ne veut pas partager ses bons spots, et on la comprend.

Elys, quelque part en Suisse. Image: instagram elys_hutchinson

