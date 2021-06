Divertissement

Des Marseillais vs le Reste du monde à Netflix, tout est possible



Image: instagram

Marvin Anthony intègre le casting de la saison 2 de Too Hot To Handle, la télé-réalité à succès sur Netflix qu'on regarde comme on mange comme un paquet de cacahuètes.

Comme quoi, participer à des émissions de «télé-poubelle», comme disent les boomers, ça ouvre des portes. Pas des grandes (on reste dans la télé-réalité) mais tout de même. Marvin Anthony est un ancien candidat des Marseillais vs le Reste du monde 5, sur la chaîne française W9. Il s’était également fait remarquer dans Les Princes et Princesses de l'amour 4.

Le petit frenchy, c'est lui👇 et il a le dos qui le démange.

Image: Netflix

Désormais, l’oisillon a pris son envol, direction les States. Il intègre le casting de l’émission de télé-réalité Too Hot To Handle saison 2, qui sera diffusée sur Netflix le 23 juin.

Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous préviens, vous risquez d’être absorbé dans un trou noir. Vous allez perdre plusieurs heures précieuses de vie et quelques cellules de votre cerveau, mais vous allez bien rigoler. C’est comme un paquet de cacahuètes, on sait que c’est mauvais pour la santé, mais on y retourne (la comparaison marche aussi avec les chips mais je trouve que cette émission ressemble davantage à un paquet de cacahuètes.)

La bande-annonce de la saison 1 Vidéo: YouTube/Netflix

Une sorte d'Île de la tentation à l'envers

Dix célibataires se retrouvent dans une villa de rêve, sur une île paradisiaque. Ils pensent qu’ils vont vivre la good life en s’envoyant en l’air et en picolant toute la journée. Quand ils arrivent sur place et qu’ils font connaissance autour d’une coupe de champagne, ils sont chauds bouillants. Ils n’ont qu’une envie, rejouer la scène de Loana et Jean-Edouard dans la piscine (référence de boomer, pour le coup).

Mais surprise! Une intelligence artificielle, style Alexa, qui répond au nom de Lana, les informe qu’ils n’ont pas le droit d’avoir des relations intimes. Ça signifie: pas de sexe, mais aussi, pas de bisous ni de masturbation. Autant dire que les chacals que sont les candidats sont choqués, comme si on venait de leur annoncer que le monde vivait une grave pandémie.

La fameuse «intelligence artificielle» Image: Netflix

C’est par l’argent que Lana calme leurs pulsions. Ils ont une cagnotte commune de 100’000 dollars. A chaque fois que quelqu’un enfreint la règle, un montant est amputé. Et un bisou n’a pas le même prix qu’une fellation, par exemple. Une pelle coûte 3000 dollars. Du coup, le groupe sait exactement qui a fait quoi dans la maison, grâce à «l’intelligence artificielle».

Pourquoi ça marche?

Les candidats sont excités comme jamais. On dirait qu'ils viennent de faire dix ans de taule.

Il y a ce dilemme entre argent et sexe, les deux piliers de la vie.

Il y a moins de mise en scène que dans Les Marseillais.

Ils dorment dans une seule chambre.

Les candidats sont drôles et divertissants.

Il n'y a que huit épisodes, donc il est facile d'avaler la saison en un week-end.

Et voici, la brochette de candidats. Apparemment, ils ont tous le dos qui gratte. 1 / 11 Too hot to handle source: netflix

Eux, ils ne font pas de la télé-réalité mais presque👇 Vidéo: watson

