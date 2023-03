Ashley Madekwe joue Neve, une bourgeoise anglaise qui semble avoir tout pour être heureuse. Image: netflix

«C'est tellement tordu»: Ce film d'horreur sur Netflix fait beaucoup parler

Les gens qui ont vu The Strays recommandent de ne pas regarder ce film d'horreur avant d'aller se coucher.

Si on vous dit: ne pensez pas à un éléphant rose, vous allez penser à un éléphant rose. Pour les amateurs de films d'horreur, c'est un peu le même principe: si on leur dit de ne pas regarder un film d'horreur avant d'aller se coucher, vous pouvez être sûr qu'ils vont le faire... et qu'ils vont le regretter.

The Strays (Dans leur ombre) rencontre un franc succès sur Netflix et les personnes qui ont vu le film disent avoir eu la trouille.

Le film commence avec Neve (Ashley Madekwe), une mère de famille directrice d'une école privée et issue de la classe moyenne supérieure qui a tout pour être heureuse.... en apparence. Les choses vont évidemment prendre une tournure flippante. Son petit paradis va se transformer en véritable spectacle horrifique lorsque son passé refait surface et crée une situation désastreuse pour tous ceux qui ont eu la malchance d'être impliqués dans les mensonges qu'elle a racontés.

«Ce film est effrayant» Sur Twitter

The Strays est sorti sur Netflix le 22 février, mais pour certains, il s'agit déjà du film le plus effrayant de l'année. Sur Twitter, on peut lire des critiques du genre: «Si vous essayez de bien dormir ce soir, ne regardez pas The Strays juste avant de vous coucher», ou «Je viens de finir de regarder The Strays sur Netflix et je pense que je suis marqué à vie... qu'est-ce que je viens de regarder?»

Neve, le personnage principal est noir et comme le mentionne le synopsis officiel, la couleur de peau est un élément important du film. Son réalisateur, Nathaniel Martello-White, a déclaré avoir joué avec ce qu'il appelle le «changement de code». Il a expliqué que ce terme désignait «un membre d'un groupe sous-représenté forcé d'adapter son langage, sa syntaxe, sa structure grammaticale, son comportement et son apparence pour s'intégrer à la culture dominante.»

«Quelqu'un a vu le film The Strays sur Netflix? C'est complètement dingue et je ne peux pas supporter que ça se termine comme ça sur Netflix??? Je pensais que ça allait être une sorte de mash-up de Passing/Get Out, mais c'est tellement plus tordu» L'avis d'une autre personne ayant vu le film .

Chez watson, malgré notre capacité à avaler une quantité énorme de films et séries, nous n'avons pas vu ce long métrage et nous ne pouvons donc pas donner notre avis. Néanmoins, si sur Twitter les gens affirment avoir eu peur, sur Imdb, la note de The Strays est de 4,7/10... c'est assez mauvais.

The Strays est disponible sur Netflix.

